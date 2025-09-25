Το «Jimmy Kimmel Live!» τριπλασίασε τα μέσα ποσοστά τηλεθέασής του. Η επιστροφή του Κίμελ μετά από σχεδόν μια εβδομάδα αναστολής είχε ως αποτέλεσμα την υψηλότερη τηλεθέαση της εκπομπής την τελευταία δεκαετία.

Το ABC, που ανήκει στη Disney, επιβεβαίωσε την αύξηση της τηλεθέασης, αναφέροντας ότι σχεδόν 6,3 εκατομμύρια άτομα παρακολούθησαν την εκπομπή - ένας αριθμός που δεν περιλαμβάνει την τηλεθέαση από υπηρεσίες streaming, σημειώνει το Euronews.

Συνήθως, το Jimmy Kimmel Live! έχει περίπου 1,4 έως 1,8 εκατομμύρια τηλεθεατές κάθε βράδυ στην τηλεόραση.

Όπως συμβαίνει συχνά με τους μονολόγους των παρουσιαστών των βραδινών εκπομπών, το κοινό στο διαδίκτυο ήταν μεγαλύτερο, με περισσότερα από 15 εκατομμύρια άτομα να παρακολουθούν τις εναρκτήριες παρατηρήσεις του Kimmel στο YouTube μέχρι το βράδυ της Τετάρτης.

Το ABC αναφέρει ότι περισσότερα από 26 εκατομμύρια άτομα παρακολούθησαν την επιστροφή του Kίμελ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένου του YouTube.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.