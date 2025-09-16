ΟΗΕ: Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα

Ερευνητές του ΟΗΕ έδωσαν στη δημοσιότητα νέα έκθεση στην οποία συμπεραίνουν πως το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία εναντίον των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Συγκεκριμένα, η έκθεση των εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ αναφέρει ότι υπάρχει εύλογη βάση για να εξαχθεί το συμπέρασμα πως τέσσερις από τις πέντε γενοκτονικές πράξεις που ορίζονται από το διεθνές δίκαιο, έχουν διαπραχθεί από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ με τη Χαμάς το 2023.

Αυτές είναι:

η δολοφονία μελών μιας ομάδας,

η πρόκληση σοβαρής σωματικής και ψυχικής βλάβης,

η σκόπιμη πρόκληση συνθηκών που αποσκοπούν στην καταστροφή της ομάδας,

η αποτροπή γεννήσεων.

Άμεση ήταν η απάντηση του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, που απέρριψε κατηγορηματικά την έκθεση, χαρακτηρίζοντάς την «παραποιημένη και ψευδή».

Εκπρόσωπος του ισραηλινού ΥΠΕΞ κατηγόρησε τους τρεις εμπειρογνώμονες της επιτροπής ότι λειτουργούν ως «αντιπρόσωποι της Χαμάς» και βασίζονται «εξ ολοκλήρου σε ψευδείς ισχυρισμούς της Χαμάς», που «έχουν ήδη αποδειχθεί εντελώς ψευδείς».

«Σε πλήρη αντίθεση με τα ψέματα της έκθεσης, η Χαμάς είναι αυτή που επιχείρησε γενοκτονία στο Ισραήλ – δολοφονώντας 1.200 άτομα, βιάζοντας γυναίκες, καίγοντας οικογένειες ζωντανές και δηλώνοντας ανοιχτά τον στόχο της να σκοτώσει κάθε Εβραίο», πρόσθεσε.

Σημειώνεται πως από τις σφοδρές επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 64.905 άτομα και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού έχει επίσης εκτοπιστεί επανειλημμένα.

Εκτιμάται επίσης πως πάνω από το 90% των σπιτιών έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί. Τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, ύδρευσης, αποχέτευσης και υγιεινής έχουν καταρρεύσει, ενώ εμπειρογνώμονες σε θέματα επισιτιστικής ασφάλειας που υποστηρίζονται από τον ΟΗΕ, έχουν κηρύξει λιμό στην πόλη της Γάζας.

Η Ανεξάρτητη Διεθνής Επιτροπή Έρευνας για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη συστάθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ το 2021 με σκοπό τη διερεύνηση όλων των φερόμενων παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σημειώνεται πως πρόεδρος της τριμελούς επιτροπής εμπειρογνωμόνων είναι η Νάβι Πιλάι, πρώην επικεφαλής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα από τη Νότια Αφρική, η οποία διετέλεσε πρόεδρος του διεθνούς δικαστηρίου για τη γενοκτονία στη Ρουάντα.

Η επιτροπή του ΟΗΕ δηλώνει ότι ανέλυσε τις δηλώσεις των Ισραηλινών ηγετών και ισχυρίζεται ότι ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρώην υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ «υποκίνησαν τη διάπραξη γενοκτονίας».

Αναφέρει επίσης ότι «η πρόθεση γενοκτονίας ήταν το μόνο λογικό συμπέρασμα» που μπορούσε να εξαχθεί από τη συμπεριφορά των ισραηλινών αρχών και των δυνάμεων ασφαλείας στη Γάζα.

Η επιτροπή προσθέτει ότι η συμπεριφορά αυτή περιλαμβάνει τη σκόπιμη δολοφονία και σοβαρό τραυματισμό ενός άνευ προηγουμένου αριθμού Παλαιστινίων με τη χρήση βαρέων πυρομαχικών, συστηματικές και εκτεταμένες επιθέσεις σε θρησκευτικούς, πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς χώρους, καθώς και την επιβολή πολιορκίας στη Γάζα και την υποβάθμιση του πληθυσμού της.

«Ήδη από τις 7 Οκτωβρίου 2023, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου ορκίστηκε εκδίκηση σε όλα τα μέρη όπου η Χαμάς έχει αναπτυχθεί, κρύβεται και δραστηριοποιείται, λέγοντας πως ‘’αυτή την κακή πόλη, θα την μετατρέψουμε σε ερείπια’’», δήλωσε η Πιλάι σε συνέντευξή της στο BBC.

«Η χρήση της φράσης ‘’κακή πόλη’’ στη δήλωση υπονοούσε πως θεωρεί ολόκληρη την πόλη της Γάζας υπεύθυνη και στόχο εκδίκησης. Και είπε στους Παλαιστινίους να ‘’φύγουν τώρα γιατί θα δράσουμε με δύναμη παντού’’».

Όπως προσθέτει η Πιλάι: «Μας πήρε δύο χρόνια να συγκεντρώσουμε όλες τις ενέργειες και να καταλήξουμε σε πραγματικά ευρήματα, να επαληθεύσουμε αν αυτό είχε συμβεί... Μόνο τα γεγονότα μπορούν να σε καθοδηγήσουν. Και μπορείς να το υποβάλεις στη Σύμβαση για τη Γενοκτονία μόνο αν αυτές οι πράξεις έγιναν με αυτή την πρόθεση».

Η επιτροπή αναφέρει ότι οι πράξεις των πολιτικών και στρατιωτικών ηγετών του Ισραήλ «αποδίδονται στο κράτος του Ισραήλ» και ότι, ως εκ τούτου, το κράτος «φέρει την ευθύνη για την αποτυχία να αποτρέψει τη γενοκτονία, τη διάπραξη γενοκτονίας και την αποτυχία να τιμωρήσει τη γενοκτονία».

Η επιτροπή προειδοποιεί επίσης ότι όλες οι άλλες χώρες έχουν άμεση υποχρέωση, βάσει της Σύμβασης για τη Γενοκτονία, να «αποτρέψουν και να τιμωρήσουν το έγκλημα της γενοκτονίας», χρησιμοποιώντας όλα τα μέτρα που έχουν στη διάθεσή τους. Εάν δεν το πράξουν, αναφέρει, θα μπορούσαν να θεωρηθούν συνένοχοι.

«Δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να ονομάσουμε τα μέρη (χώρες) ως συνωμότες ή συνεργούς στη γενοκτονία. Το έργο της επιτροπής θα συνεχιστεί και θα φτάσουμε εκεί», τόνισε η Πιλάι.

