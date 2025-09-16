Ο Ισραηλινός Στρατός αλλά και ο ίδιος ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσαν την έναρξη μιας μεγάλης χερσαίας επίθεσης στη Λωρίδα της Γάζας. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, δήλωσε συγκεκριμένα ότι ξεκίνησε «έντονη επιχείρηση» στη Γάζα.

«Ξεκινήσαμε μια έντονη επιχείρηση χθες στη Γάζα», είπε κατά την εναρκτήρια κατάθεσή του στο δικαστήριο για τη συνεχιζόμενη δίκη του για διαφθορά. «Το κράτος του Ισραήλ βρίσκεται σε ένα κρίσιμο στάδιο αυτής της μάχης και υπάρχουν συνέπειες», είπε, σύμφωνα με εκπρόσωπο του πρωθυπουργού.

Οι IDF από την πλευρά τους δήλωσαν ότι «άρχισαν να καταστρέφουν τις υποδομές της Χαμάς στην πόλη της Γάζας».

«Η πόλη της Γάζας θεωρείται επικίνδυνη ζώνη μάχης, η παραμονή στην περιοχή σε θέτει σε κίνδυνο», λέει ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Συνταγματάρχης Αβιχάι Αντράι, σε ανάρτηση στο X.

Δύο μεραρχίες των IDF, αποτελούμενες από δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες, ξεκίνησαν τις εκτεταμένες χερσαίες επιχειρήσεις στη Γάζα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τα πρώτα στάδια της επίθεσης, που ονομάστηκαν «Άρματα Β του Γεδεών», ξεκίνησαν πριν από αρκετές εβδομάδες με αυξημένα πλήγματα σε στόχους της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων πολυώροφων πύργων, και χερσαίες επιχειρήσεις στα περίχωρα της πόλης της Γάζας και σε αρκετές γειτονιές στα δυτικά της πόλης.

Ο στρατός αναφέρει ότι η 162η και η 98η μεραρχία επεκτείνουν τώρα τις επιχειρήσεις τους στην πόλη της Γάζας και τις επόμενες ημέρες, μια τρίτη μεραρχία, η 36η, θα συμμετάσχει επίσης, προσθέτοντας δεκάδες χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στην επίθεση.

Τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, τα χερσαία στρατεύματα πρόκειται να προωθηθούν βαθύτερα στην πόλη και να την περικυκλώσουν, στο πλαίσιο των προσπαθειών να νικήσουν τις δυνάμεις της Χαμάς εκεί, σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό. Ο στρατός εκτιμά ότι υπάρχουν χιλιάδες μέλη της Χαμάς στην πόλη της Γάζας, καθώς και περίπου 600.000 πολίτες που δεν έχουν ακόμη εκκενώσει την περιοχή.

Περίπου 60.000 έφεδροι έχουν κληθεί για την επιχείρηση, επιπλέον των άλλων 70.000 που βρίσκονται ήδη στις εφεδρείες. Παρά τις αναφορές για εξάντληση, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ισχυρίζονται ότι το ποσοστό προσέλευσης των εφέδρων είναι υψηλό, 75%-85% στις περισσότερες μονάδες.

Οι πολίτες λαμβάνουν οδηγίες από τους IDF να εκκενώσουν αμέσως την περιοχή και να κατευθυνθούν προς μια ανθρωπιστική ζώνη που έχει οριστεί από το Ισραήλ στα νότια της Λωρίδας. Συγκεκριμένα τους ζητούν να μετακινηθούν «το συντομότερο δυνατό» μέσω της οδού Αλ-Ρασίντ και προς τα νότια της πόλης της Γάζας είτε «με όχημα είτε με τα πόδια».

Gaza is destroyed.



I guess declaring war on one of the most powerful nations in the world was a bad idea, huh?



I stand with Israel. 🇮🇱pic.twitter.com/yXnRsovoAf — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) September 16, 2025

Ο Αντράι λέει ότι μέχρι στιγμής, περισσότερο από το 40% των περίπου ενός εκατομμυρίου κατοίκων της πόλης έχουν «εγκαταλείψει την πόλη για την ασφάλειά τους και την ασφάλεια των αγαπημένων τους προσώπων».

Οι εκτιμήσεις του Ισραηλινού Στρατού από χθες το βράδυ έδειξαν ότι περισσότεροι από 350.000 Παλαιστίνιοι έχουν μέχρι στιγμής εκκενώσει την πόλη της Γάζας.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan, επικαλούμενο παλαιστινιακά δημοσιεύματα, ανέφερε ότι υπάρχουν ισραηλινά τανκς στους δρόμους της πόλης της Γάζας. Το CNN από την πλευρά του ανέφερε ότι το Ισραήλ ξεκίνησε χερσαία εισβολή στην πόλη, επικαλούμενο δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους εκ των οποίων ο ένας δήλωσε ότι η εισβολή θα είναι «σταδιακή» στην αρχή.

Η κίνηση αυτή κλιμακώνει τον πόλεμο, αψηφώντας τη διεθνή καταδίκη και την αντίδραση των οικογενειών των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς. Υπολογίζεται ότι περίπου 20 όμηροι παραμένουν ζωντανοί.

Ένα ανελέητο σφυροκόπημα έχει ξεκινήσει από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς Τρίτη στη Λωρίδα της Γάζας, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στο Ισραήλ ο οποίος και στήριξε την ισραηλινή επίθεση στην κατεστραμμένη περιοχή.

Οι ισραηλινές επιδρομές που ξεκίνησαν το βράδυ και συνεχίζονται έχουν σκοτώσει 41 ανθρώπους σε όλη τη Γάζα, σύμφωνα με νοσοκομειακούς αξιωματούχους.

Παλαιστίνιοι αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι άρματα μάχης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων έχουν εισέλθει στην καρδιά της πόλης. Πρόκειται για σκηνές που όπως λένε δεν έχουν δει εδώ και πιθανώς δύο χρόνια.

🚨💥 WAR ESCALATES



🇮🇱 Israeli jets pounding Gaza City with massive airstrikes.

🇵🇸 Reports say a ground offensive has also begun, per Axios.#Gaza #Israel #Breaking pic.twitter.com/LhAH18QmRo — ARIKA🇮🇳🚩 (@nidhisj2001) September 16, 2025

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραέλ Κατς υποστήριξε νωρίτερα ότι τα στρατεύματα «μάχονται γενναία για να δημιουργήσουν τις συνθήκες για την απελευθέρωση των ομήρων και την ήττα της Χαμάς».

«Η πόλη της Γάζα φλέγεται. Ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας χτυπά τις τρομοκρατικές υποδομές με σιδερένια γροθιά», αναφέρει.

«Δεν θα υποχωρήσουμε και δεν θα κάνουμε πίσω, μέχρι να ολοκληρωθεί η αποστολή», προσθέτει.

Οι νέοι σφοδροί βομβαρδισμοί έρχονται μετά από εβδομάδες αυξανόμενων αεροπορικών επιδρομών στην πόλη της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της κατεδάφισης ενός αυξανόμενου αριθμού πολυώροφων κτιρίων και οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις όπως φαίνεται έχουν επιτέλους φτάσει στο σημείο καμπής για μια μεγαλύτερης κλίμακας χερσαία εισβολή.

«Γίνονται μαζικοί και ασταμάτητοι βομβαρδισμοί στην πόλη της Γάζας και ο κίνδυνος συνεχίζει να αυξάνεται», είπε στο AFP ο Άχμεντ Γαζάλ, κάτοικος της μεγαλύτερης πόλης του θυλάκου.

«Μπορούμε να ακούσουμε τις κραυγές τους», λέει ο 25χρονος κάτοικος της Γάζας.

Ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας της Γάζας, η οποία διοικείται από τη Χαμάς, δήλωσε στο AFP ότι «οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται σφοδρά σε όλη την πόλη της Γάζας και ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών συνεχίζει να αυξάνεται».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.