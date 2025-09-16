Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «πιθανόν» να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από το Ισραήλ όπου βρίσκεται, για να εκφράσει την «ακλόνητη υποστήριξη» των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ «είχε πολλές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Πούτιν, πολλές συναντήσεις με τον Ζελένσκι και πιθανόν (θα συναντηθούν) μία ακόμη φορά την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη», όπου θα διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, επεσήμανε ο Ρούμπιο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξακολουθεί να ελπίζει να καταφέρει να διαπραγματευθεί μια ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία την οποία θα αποδεχθεί και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Θα συνεχίσει να προσπαθεί. Αν είναι εφικτή η ειρήνη, θα την πετύχει», πρόσθεσε. «Κάποια στιγμή ο πρόεδρος θα μπορούσε να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτό δεν είναι εφικτό. Δεν έχει φτάσει ακόμη εκεί, αλλά μπορεί να φτάσει σε αυτό το στάδιο», τόνισε ο Ρούμπιο.

Ο Αμερικανός υπουργός επανέλαβε εξάλλου τις δηλώσεις Τραμπ, σύμφωνα με τον οποίο η Ρωσία έχει χάσει 20.000 στρατιώτες μόνο τον Ιούλιο.

Ο Ρεπουμπλικάνος υποδέχθηκε τον Πούτιν τον Αύγουστο στην Αλάσκα, η πρώτη φορά που ο Ρώσος πρόεδρος συναντήθηκε με Δυτικό ηγέτη μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Λίγες ημέρες αργότερα ο Τραμπ είχε συνομιλίες με τον Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο.

«Αν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο (ο Τραμπ) αποδεσμευθεί ή επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία λέγοντας ‘σταματάω (να προσπαθώ)’, τότε δεν θα μείνει κανείς στον κόσμο ικανός να διαδραματίσει τον ρόλο του μεσολαβητή για να τερματίσει τον πόλεμο», υπογράμμισε ο Ρούμπιο.

