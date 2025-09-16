Το Λουξεμβούργο θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος

Το Λουξεμβούργο σκοπεύει να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης, δήλωσαν ο πρωθυπουργός Λυκ Φρίντεν και ο υπουργός Εξωτερικών Ξαβιέ Μπετέλ σε κοινοβουλευτική επιτροπή τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η τελική απόφαση για την αναγνώριση αναμένεται να ληφθεί αργότερα αυτόν τον μήνα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη σε συντονισμό με αρκετές άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας και του Βελγίου.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά από μήνες δισταγμού από την κυβέρνηση του Λουξεμβούργου και εν μέσω αυξανόμενων εκκλήσεων από Ευρωπαίους ηγέτες για τον τερματισμό του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, ο οποίος ξεκίνησε μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Τοπικοί υγειονομικοί αξιωματούχοι λένε ότι πάνω από 60.000 Παλαιστίνιοι έχουν πεθάνει στον πόλεμο. Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τερέζα Ριμπέρα χαρακτήρισε τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα γενοκτονία.

Την περασμένη εβδομάδα, η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ θα υιοθετήσει σκληρότερη στάση απέναντι στο Ισραήλ λόγω του πολέμου, διακόπτοντας τις πληρωμές προς τη χώρα και επιβάλλοντας κυρώσεις σε αυτό που αποκάλεσε «εξτρεμιστές υπουργούς» και βίαιους εποίκους.

Την περασμένη Παρασκευή, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ψήφισε υπέρ της έγκρισης μιας διακήρυξης που περιέχει «απτά, χρονικά δεσμευτικά και μη αναστρέψιμα βήματα» προς μια λύση δύο κρατών στην περιοχή πριν από τη συνεδρίαση του οργάνου στις 22 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

