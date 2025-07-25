Δραματικές είναι οι συνθήκες που βιώνουν οι κάτοικοι της Γάζας, με τις εικόνες που κάνουν τον γύρο του κόσμου να αποτυπώνουν μια ανθρωπιστική κρίση πρωτοφανούς κλίμακας, καθώς χιλιάδες άνθρωποι λιμοκτονούν, ζώντας σε συνθήκες ακραίας επισιτιστικής ανασφάλειας και απόλυτης εξαθλίωσης.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα επιτρέψει σε ξένες χώρες να ρίξουν από αέρος ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με την ισραηλινή υπηρεσία COGAT, που εποπτεύει τις ανθρωπιστικές υποθέσεις στη Γάζα, η Ιορδανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναμένεται να ξεκινήσουν ρίψεις τις επόμενες ημέρες.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η απόφαση του Ισραήλ έρχεται εν μέσω αυξανόμενης διεθνούς κατακραυγής για την απελπιστική ανθρωπιστική κατάσταση στον παλαιστινιακό θύλακα, με πολλές χώρες, ακόμη και παραδοσιακούς συμμάχους του Ισραήλ, να αποδίδουν ευθύνες στην ισραηλινή κυβέρνηση για την έκταση του λιμού.

Ειδικοί άσκησαν έντονη κριτική για τις προγραμματισμένες ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς τες κυρίως συμβολικές κινήσεις, που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις τεράστιες ανάγκες του πληθυσμού.

Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA), Φιλίπ Λαζαρίνι, δήλωσε ότι οι εναέριες ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας είναι «η πιο δαπανηρή και αναποτελεσματική» μέθοδος για την παράδοση προμηθειών στη Γάζα.

Ο Λαζαρίνι χαρακτήρισε την κίνηση αυτή «προπέτασμα καπνού» που καλύπτει την αδράνεια του Ισραήλ και περιέγραψε την κατάσταση στη Γάζα ως «μαζικό λιμό που είναι κατασκευασμένος και σκόπιμος».

Όπως ανέφερε, η UNRWA διαθέτει ποσότητες ανθρωπιστικής βοήθειας αντίστοιχες με 6.000 φορτηγά τροφίμων και ιατρικού υλικού, οι οποίες παραμένουν ακινητοποιημένες στην Αίγυπτο και την Ιορδανία, χωρίς δυνατότητα μεταφοράς στη Γάζα.

Η ισραηλινή κυβέρνηση, από την πλευρά της, απορρίπτει τις ευθύνες για τον εκτεταμένο λιμό στον παλαιστινιακό θύλακα και κατηγορεί εδώ και καιρό τη Χαμάς ότι καταχράται και κλέβει τη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Κι ενώ η ανθρωπιστική κρίση βαθαίνει στην αποκλεισμένη περιοχή και η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) ανακοίνωσε ότι πολλοί από τους 350 εργαζομένους της στη Γάζα δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν επαρκή τροφή και καθαρό νερό, καθώς

Σε ανακοίνωσή της, η οργάνωση χαρακτήρισε την κατάσταση «αποτρόπαιη», τονίζοντας ότι «άνθρωποι σκοτώνονται αδιάκοπα κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων ή ενώ προσπαθούν να εξασφαλίσουν τροφή. Παιδιά πεθαίνουν επειδή δεν έχουν να φάνε. Οικογένειες αναγκάζονται να εκτοπιστούν ξανά και ξανά, αναζητώντας μια ασφάλεια που δεν υπάρχει».

Η ICRC ζήτησε «ταχεία, ανεμπόδιστη και αμερόληπτη» πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια και την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων. Παράλληλα, κάλεσε το Ισραήλ να επιτρέψει την επανέναρξη των επισκέψεων των ομάδων της στους Παλαιστίνιους κρατουμένους.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, 111 διεθνείς οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας απηύθυναν κοινό κάλεσμα προς το Ισραήλ να τερματίσει τον αποκλεισμό της Γάζας, να αποκαταστήσει τη ροή τροφίμων, καθαρού νερού και φαρμάκων και να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός.

Όπως ανέφεραν, οι προμήθειες στη Λωρίδα της Γάζας έχουν πλέον «εξαντληθεί πλήρως» και «παρακολουθούμε τους ίδιους μας τους συναδέλφους και συνεργάτες να καταρρέουν μπροστά στα μάτια μας».

Παράλληλα, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Γερμανία κάλεσαν το Ισραήλ να άρει «άμεσα» τους περιορισμούς στη ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας, προειδοποιώντας για την επιδείνωση της κρίσης λιμού και υποσιτισμού στον παλαιστινιακό πληθυσμό.

Η κοινή ανακοίνωση υπογραμμίζει την ανάγκη να καλυφθούν «χωρίς άλλη καθυστέρηση» οι βασικές ανάγκες των αμάχων, ενώ η δέσμευση του Γάλλου προέδρου να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος βρίσκει συγκρατημένη αντίδραση από το Λονδίνο, με τον Κιρ Στάρμερ να σημειώνει ότι μια τέτοια αναγνώριση πρέπει να εντάσσεται σε «ένα ευρύτερο σχέδιο ειρήνης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.