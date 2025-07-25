Οι Χούθι εκτόξευσαν πύραυλο εναντίον του Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε βαλλιστικό πύραυλο που εκτόξευσαν οι Χούθι στην Υεμένη εναντίον του Ισραήλ.

Η επίθεση προκάλεσε την ενεργοποίηση σειρήνων σε περιοχές της νότιας Δυτικής Όχθης και σε κοινότητες κοντά στη Νεκρά Θάλασσα, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για πλήγματα ή τραυματισμούς.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, από τις 18 Μαρτίου, όταν ξεκίνησε εκ νέου η επιχείρηση του Ισραήλ κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, οι Χούθι έχουν εκτοξεύσει συνολικά 65 βαλλιστικούς πυραύλους και τουλάχιστον 17 μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά του Ισραήλ. Πολλοί από τους πυραύλους δεν έχουν φτάσει στον στόχο τους.



Πηγή: skai.gr

