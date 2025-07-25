Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι Χούθι εκτόξευσαν πύραυλο εναντίον του Ισραήλ

Ο πύραυλος αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις - Δεν υπάρχουν αναφορές για πλήγματα ή τραυματισμούς

Χούθι

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε βαλλιστικό πύραυλο που εκτόξευσαν οι Χούθι στην Υεμένη εναντίον του Ισραήλ.

Η επίθεση προκάλεσε την ενεργοποίηση σειρήνων σε περιοχές της νότιας Δυτικής Όχθης και σε κοινότητες κοντά στη Νεκρά Θάλασσα, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για πλήγματα ή τραυματισμούς.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, από τις 18 Μαρτίου, όταν ξεκίνησε εκ νέου η επιχείρηση του Ισραήλ κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, οι Χούθι έχουν εκτοξεύσει συνολικά 65 βαλλιστικούς πυραύλους και τουλάχιστον 17 μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά του Ισραήλ. Πολλοί από τους πυραύλους δεν έχουν φτάσει στον στόχο τους.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισραήλ Χούθι της Υεμένης Επίθεση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark