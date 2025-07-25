Περίπου το ένα τρίτο των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας δεν τρώει για ημέρες και ο υποσιτισμός καταγράφει μεγάλη άνοδο, έγινε σήμερα γνωστό από το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP), την υπηρεσία του ΟΗΕ που ασχολείται με την επισιτιστική βοήθεια.

«Η επισιτιστική κρίση στη Γάζα έφθασε σε άνευ προηγουμένου επίπεδα απόγνωσης. Σχεδόν ένας άνθρωπος στους 3 δεν τρώει για ημέρες. Ο υποσιτισμός καταγράφει μεγάλη άνοδο, με 90.000 γυναίκες και παιδιά να έχουν ανάγκη επειγόντως από μια θεραπεία», επισήμανε το WFP σε ένα δελτίο Τύπου στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σύμφωνα με την υπηρεσία αυτή των Ηνωμένων Εθνών, 470.000 άνθρωποι βρέθηκαν και θα βρεθούν αντιμέτωποι με έναν «καταστροφικό λιμό» το διάστημα μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου στον παλαιστινιακό θύλακα που βρίσκεται υπό ισραηλινή πολιορκία.

«Άνθρωποι πεθαίνουν ελλείψει ανθρωπιστικής βοήθειας», προειδοποίησε το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα, υπενθυμίζοντας πως «η επισιτιστική βοήθεια είναι το μοναδικό μέσο για τους πληθυσμούς να αποκτήσουν πρόσβαση σε τροφή, διότι οι τιμές των τροφίμων έχουν εκτοξευθεί».

Νωρίτερα σήμερα, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontiers- MSF) έκαναν γνωστό πως το 25% των παιδιών ηλικίας 6 μηνών έως 5 ετών και έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες που εξετάστηκαν την περασμένη εβδομάδα στις εγκαταστάσεις της ΜΚΟ στη Λωρίδα της Γάζας υποφέρουν από υποσιτισμό, καταγγέλλοντας την «εσκεμμένη χρήση της πείνας ως όπλο πολέμου από τις ισραηλινές αρχές στη Γάζα».

Πηγή: AFP, ΑΠΕ - ΜΠΕ

