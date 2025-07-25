Λογαριασμός
«Κόλαση φωτιάς» στην Αλβανία: Τρεις τραυματίες από πυρκαγιά - Κάηκαν μια εκκλησία και 10 σπίτια

Από την πύρινη λαίλαπα στην Αλβανία, έχουν τραυματιστεί τρεις άνθρωποι ενώ κάηκαν μια εκκλησία και 10 ακατοίκητα σπίτια- Η ένταση της φωτιάς έχει κοπάσει

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από δασική πυρκαγιά, λόγω της οποίας απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους περίπου 2.000 κάτοικοι του Δέλβινου, στον νομό του Αυλώνα, όπως ανέφερε η αντιδήμαρχος της πόλης.

«Τρεις άνθρωποι υπέστησαν εγκαύματα και ασφυξία» είπε η Μπρουνίλντα Μέλεκι μιλώντας τηλεφωνικά στο πρακτορείο Reuters.

Έξι χωριά εκκενώθηκαν. Μια εκκλησία και 10 ακατοίκητα σπίτια καταστράφηκαν από τις φλόγες, πρόσθεσε.

Η ένταση της φωτιάς κόπασε το απόγευμα, αφού αναπτύχθηκαν στην περιοχή δύο ελικόπτερα για να βοηθήσουν τις επίγειες δυνάμεις.

Το υπουργείο Άμυνας της Αλβανίας ανέφερε εξάλλου ότι αναπτύχθηκαν 60 στρατιώτες για να συμμετάσχουν στις προσπάθειες κατάσβεσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

