Λιμός στη Γάζα: Η ιστορία πίσω από τις σπαρακτικές φωτογραφίες του μικρού Μοχάμεντ

Ο Μοχάμεντ είναι 18 μηνών και ζυγίζει μόλις 6 κιλά, όσο ένα βρέφος 3 μηνών. Η μητέρα του τον κουβαλά συνεχώς, γιατί δεν μπορεί να περπατήσει 

Λιμός στη Γάζα

Η φωτογραφία του αποστεωμένου μικρού Μοχάμεντ στην αγκαλιά της μητέρας του, επειδή δεν μπορεί να περπατήσει από την αδυναμία, κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα σε όλο τον πλανήτη και έγινε πρωτοσέλιδο, περιγράφοντας χωρίς λόγια αλλά με τον καλύτερο τρόπο τι σημαίνει λιμός στη Γάζα

Τις σπαρακτικές εικόνες με τη γυναίκα να κουβαλά το μωρό της, έχοντας μία μαύρη σακούλα σκουπιδιών αντί για πάνα, απαθανάτισε ο φωτογράφος Άχμεντ αλ-Αρίνι, ο οποίος τους μέσα σε μία άδεια σκηνή στην πόλη της Γάζας, στην οποία ζουν ως εκτοπισμένοι και η οποία «μοιάζει με τάφο».

Ο Μοχάμεντ Ζακαρία Αγιούμπ αλ-Ματούκ είναι 18 μηνών και ζυγίζει μόλις 6 κιλά, το μισό βάρος ενός υγιούς παιδιού στην ηλικία του. Ο πόλεμος και τα δεινά του είναι το μόνο που έχει γνωρίσει μέχρι τώρα - αλλά έχει τουλάχιστον ζωντανή τη μητέρα του. 

Το παιδί δεν είχε λάβει βρεφικό γάλα, φόρμουλα ή βιταμίνες όταν ο αλ- Αρίνι το φωτογράφισε, στις 21 Ιουλίου 2025.

Το αποστεωμένο μωρό φοράει μόνο μια αυτοσχέδια πάνα από σακούλα απορριμμάτων - αποτέλεσμα της έλλειψης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Η μητέρα του, χλωμή και αδύνατη, στηρίζει το κεφάλι του με το εύθραυστο χέρι της.

Ο αλ-Αρίνι δήλωσε στο BBC: «Τράβηξα αυτές τις φωτογραφίες επειδή ήθελα να δείξω στον υπόλοιπο κόσμο την ακραία πείνα από την οποία υποφέρουν τα μωρά και τα παιδιά στη Λωρίδα της Γάζας».

Και το κατάφερε. 
 

