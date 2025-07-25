Η φωτογραφία του αποστεωμένου μικρού Μοχάμεντ στην αγκαλιά της μητέρας του, επειδή δεν μπορεί να περπατήσει από την αδυναμία, κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα σε όλο τον πλανήτη και έγινε πρωτοσέλιδο, περιγράφοντας χωρίς λόγια αλλά με τον καλύτερο τρόπο τι σημαίνει λιμός στη Γάζα.

Our powerful @Daily_Express front page for tomorrow.

The brutal suffering in Gaza must end. The shocking image shows Muhammad Zakariya Ayyoub al-Matouq, one, who weighs the same as three-month old baby due to the humanitarian crisis following the continued blocking of basic aid… pic.twitter.com/ENWMLYhhJt July 22, 2025

Τις σπαρακτικές εικόνες με τη γυναίκα να κουβαλά το μωρό της, έχοντας μία μαύρη σακούλα σκουπιδιών αντί για πάνα, απαθανάτισε ο φωτογράφος Άχμεντ αλ-Αρίνι, ο οποίος τους μέσα σε μία άδεια σκηνή στην πόλη της Γάζας, στην οποία ζουν ως εκτοπισμένοι και η οποία «μοιάζει με τάφο».

A 1.5-year-old child in Gaza City, Muhammad Zakariya Ayyoub al-Matouq, faces life-threatening malnutrition due to ongoing Israeli attacks and blockade. Having dropped from 9 to 6 kilograms, he struggles to survive in a tent.



📸 Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini/Anadolu/Getty Images pic.twitter.com/yC7MaQ8sOc — Santi Palacios (@SantiPalacios) July 23, 2025

Ο Μοχάμεντ Ζακαρία Αγιούμπ αλ-Ματούκ είναι 18 μηνών και ζυγίζει μόλις 6 κιλά, το μισό βάρος ενός υγιούς παιδιού στην ηλικία του. Ο πόλεμος και τα δεινά του είναι το μόνο που έχει γνωρίσει μέχρι τώρα - αλλά έχει τουλάχιστον ζωντανή τη μητέρα του.

Το παιδί δεν είχε λάβει βρεφικό γάλα, φόρμουλα ή βιταμίνες όταν ο αλ- Αρίνι το φωτογράφισε, στις 21 Ιουλίου 2025.

This is where we are at with Ai. The X accounts might be fake but the photographs are real.

JULY 21: Muhammad Zakariya Ayyoub al-Matouq, a child in Gaza, faces life-threatening malnutrition due to ongoing Israeli attacks and blockade. Photo: Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini pic.twitter.com/YquRyq5HEs — Katherine Hardy🌹 (@kardyology) July 23, 2025

Το αποστεωμένο μωρό φοράει μόνο μια αυτοσχέδια πάνα από σακούλα απορριμμάτων - αποτέλεσμα της έλλειψης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Η μητέρα του, χλωμή και αδύνατη, στηρίζει το κεφάλι του με το εύθραυστο χέρι της.

Ο αλ-Αρίνι δήλωσε στο BBC: «Τράβηξα αυτές τις φωτογραφίες επειδή ήθελα να δείξω στον υπόλοιπο κόσμο την ακραία πείνα από την οποία υποφέρουν τα μωρά και τα παιδιά στη Λωρίδα της Γάζας».

Και το κατάφερε.



Πηγή: skai.gr

