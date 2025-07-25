Λονδίνο: Ισόβια στους έφηβους που δολοφόνησαν 14χρονο σε λεωφορείο

Δύο έφηβοι ηλικίας 15 και 16 ετών, που συνδέονταν με συμμορίες, καταδικάστηκαν σήμερα σε ισόβια κάθειρξη επειδή σκότωσαν έναν 14χρονο, χτυπώντας τον με ματσέτες, μέσα σε ένα λεωφορείο, τον περασμένο Ιανουάριο.

Αυτή η αιματηρή επίθεση, μέρα-μεσημέρι, καθώς και η κατάθεση της μητέρας του θύματος για τις σχέσεις του γιου της με συμμορίες του δρόμου, ανακίνησε τον δημόσιο διάλογο για τη μάστιγα των βίαιων εγκλημάτων με μαχαίρια στη Βρετανία και τη «αίγλη» που απολαμβάνουν οι συμμορίες για ορισμένους νέους.

Ο Κέλιαν Μποκάσα, 14 ετών, σκοτώθηκε στις 7 Ιανουαρίου στη συνοικία Γούλγουιτς του νότιου Λονδίνου.

Οι δύο κατηγορούμενοι δήλωσαν ένοχοι για τη δολοφονία. Σήμερα, ένας δικαστής τους καταδίκασε σε ισόβια, από τα οποία θα εκτίσουν τουλάχιστον 15 χρόνια και 10 μήνες.

«Σε αυτήν την υπόθεση, είναι σαφές ότι πρόθεσή σας ήταν να σκοτώσετε» είπε ο δικαστής Μαρκ Λάκραφτ, εκφράζοντας τη λύπτη του για «άλλη μια παράλογη απώλεια μιας ζωής». Υπενθύμισε ότι οι δύο έφηβοι είχαν υιοθετήσει την «κουλτούρα των συμμοριών» και είχαν ήδη καταδικαστεί στο παρελθόν για κατοχή μαχαιριών σε δημόσιο χώρο.

Ο ένας από τους δύο είχε αναγνωριστεί πάντως από τις αρχές ως «θύμα σύγχρονης δουλείας» και «εκμετάλλευσης». Ο δεύτερος «μεγάλωσε και τον εκμεταλλεύονταν οι συμμορίες από την ηλικία των 12 ετών», περιέγραψε.

Λίγο νωρίτερα, η μητέρα του Κέλιαν, Μαρί Μποκάσα, αναρωτήθηκε «τι μπορεί να συνέβη σε αυτά τα αγόρια για να διαπράξουν μια τέτοια φρικτή, βίαιη ενέργεια».

«Τουλάχιστον, ο γιος μου αναπαύεται εν ειρήνη και αυτά τα δύο αγόρια θα ζήσουν πολύ δύσκολες στιγμές», πρόσθεσε.

Η Μποκάσα είχε δηλώσει στον βρετανικό Τύπο ότι και ο δικός της γιος εμπλεκόταν με συμμορίες, παρά τις προσπάθειές της να τον απομακρύνει από αυτές τις παρέες.

Πέρυσι, δέκα έφηβοι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις με μαχαίρια στο Λονδίνο. Το 2023 τα θύματα ήταν ακόμη περισσότερα, αφού έφτασαν τα 18.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

