Η ολλανδική αεροπορική εταιρεία KLM παρέτεινε σήμερα την αναστολή των πτήσεών της προς το Ισραήλ έως το τέλος του έτους, επικαλούμενη την επιδείνωση της κατάστασης στην περιοχή.
«Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση στην περιοχή, αποφασίσαμε να παρατείνουμε την αναστολή των πτήσεων προς το Τελ Αβίβ έως το τέλος του έτους», δήλωσε η Ελβίρα φαν ντερ Φις, η εκπρόσωπος τύπου της KLM.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
