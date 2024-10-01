Βορειοκορεάτης που είχε αυτομολήσει στη Νότια Κορέα επιχείρησε να επιστρέψει

Ένας Βορειοκορεάτης που είχε αυτομολήσει πριν πάνω από 10 χρόνια στη Νότια Κορέα και ζούσε εκεί, συνελήφθη σήμερα αφού έριξε ένα λεωφορείο που είχε κλέψει πάνω σε οδόφραγμα σε γέφυρα κοντά στα βαριά στρατιωτικοποιημένα σύνορα, σε μια προφανή προσπάθειά του να επιστρέψει στην πατρίδα του, μετέδωσε το νοτιοκορεάτικο πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στη 13:30 τοπική ώρα χθες Δευτέρα (19:30 ώρα Ελλάδας) στη γέφυρα Τονγκίλ στο Παζού, βορειοδυτικά της πρωτεύουσας Σεούλ, αφού ο άνδρας αγνόησε τις προειδοποιήσεις στρατιωτών που φρουρούσαν τη γέφυρα και προσπάθησε να περάσει με το όχημα, τόνισε η αστυνομία της πόλης, σύμφωνα με το Yonhap.

Ο άνδρας κοντά στα 30, που είχε αυτομολήσει πριν από περισσότερο από μια δεκαετία, είπε στην αστυνομία ότι προσπαθούσε να επιστρέψει στη Βόρεια Κορέα, αφού είχε πασχίσει ακατάπαυστα για να εγκατασταθεί στη Νότια Κορέα, σύμφωνα με τις αρχές.

Είναι πολύ ασυνήθιστο για Βορειοκορεάτες που έχουν εγκαταλείψει την απομονωμένη χώρα τους να προσπαθούν να επιστρέψουν, αν και πολλοί αγωνίζονται να προσαρμοστούν στη ζωή της γειτονικής τους δημοκρατικής, καπιταλιστικής χώρας.

Μέχρι τον Ιούνιο, περίπου 34.200 Βορειοκορεάτες είχαν επανεγκατασταθεί στη Νότια Κορέα, κυρίως μετά από επίπονα, ορισμένες φορές απειλητικά για τη ζωή τους ταξίδια, συνήθως μέσω Κίνας, για να ξεφύγουν από τη φτώχεια και την καταπίεση στη Βόρεια Κορέα, σύμφωνα με το υπουργείο Ενοποίησης της Σεούλ.

Το υπουργείο, το οποίο χειρίζεται διασυνοριακές υποθέσεις και παρέχει υποστήριξη επανεγκατάστασης σε όσους αυτομολούν, τόνισε το 2022 ότι περίπου 30 Βορειοκορεάτες που είχαν αυτομολήσει από τη χώρα τους επέστρεψαν μετά το 2012, ωστόσο ακτιβιστές και άλλοι τονίζουν ότι μπορεί να υπάρχουν πολύ περισσότερες περιπτώσεις αυτομολήσεων που δεν έχουν αναφερθεί.

Στις αρχές του 2022, ένας 30χρονος άνδρας που είχε αυτομολήσει έκανε μια σπάνια, ριψοκίνδυνη προσπάθεια να επιστρέψει στη Βόρεια Κορέα διασχίζοντας τα βαριά οχυρωμένα σύνορα, αφού είχε δωσει αγώνα για να τα βγάλει πέρα στη Νότια Κορέα, πυροδοτώντας νέα συζήτηση για το πώς αντιμετωπίζονται όσοι αυτομολούν στη Νότια Κορέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

