Μπλίνκεν: Οι δεσμοί ΗΠΑ-Κύπρου δεν έχουν υπάρξει ποτέ ισχυρότεροι

Οι δεσμοί μεταξύ των ΗΠΑ και της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν έχουν υπάρξει ποτέ ισχυρότεροι υπογραμμίζει ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στο συγχαρητήριο μήνυμα που εξέδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τον εορτασμό της 64ης επετείου ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εταίροι στην επιδίωξη ενός πιο ειρηνικού και ευημερούντος κόσμου και μοιράζονται μια δέσμευση για τη δημοκρατία και την ελευθερία», αναφέρει στην ανακοίνωση ο Άντονι Μπλίνκεν.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας εκφράζει την ευγνωμοσύνη της Ουάσιγκτον για τις συνεχείς προσπάθειες της Κύπρου να ενισχύσει το κράτος δικαίου. Επίσης αναφέρεται στον ηγετικό ρόλο της Κύπρου σε θέματα περιφερειακής ασφάλειας και τη συνεχή βοήθειά που έχει προσφέρει στην υποστήριξη αμάχων σε περιόδους κρίσης.

Όπως τονίζει, «οι δεσμοί μεταξύ των εθνών μας δεν ήταν ποτέ ισχυρότεροι, και ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να εμβαθύνουμε τις διμερείς μας σχέσεις».

Όσον αφορά το Κυπριακό, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ξεκαθαρίζει ότι η Ουάσιγκτον παραμένει πλήρως προσηλωμένη στο πλαίσιο του ΟΗΕ που προβλέπει μια συνολική διευθέτηση υπό την ηγεσία της Κύπρου για την επανένωση του νησιού στη βάση μιας διζωνικής και δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα για όλους τους Κύπριους.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν σταθεροί εταίροι σας και πιστεύουν στην ανθεκτικότητα του κυπριακού λαού. Εκφράζω τους θερμούς μου χαιρετισμούς και τις καλύτερες ευχές μου στον κυπριακό λαό και προσβλέπω σε ένα ακόμη έτος συνεργασίας μεταξύ των λαών μας», καταλήγει ο Άντονι Μπλίνκεν στο συγχαρητήριο μήνυμα του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.