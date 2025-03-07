Η γενική διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) Νγκόζι Οκόντζο-Ιουεάλα κάλεσε ξανά σήμερα σε «αποφυγή πανικού» για τους εμπορικούς πολέμους που ξεκινούν οι ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να γίνει λόγος για «χάος».

Επιστρέφοντας από την Ουάσινγκτον, όπου η Οκόντζο-Ιουεάλα συναντήθηκε με τον Αμερικανό υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ και τον αντιπρόσωπο του Λευκού Οίκου αρμόδιο για τις εμπορικές σχέσεις (USTR), Τζέιμισον Γκριρ, η επικεφαλής του ΠΟΕ τόνισε ότι «οι ΗΠΑ, σύμφωνα με τις ενδείξεις που έλαβα, συνεχίζουν να είναι μέλος του ΠΟΕ».

«Θέλουν να συνεχίσουν να συμμετέχουν ενεργά», ανέφερε η επικεφαλής του ΠΟΕ, μιλώντας σε συνέδριο στην έδρα του Οργανισμού στη Γενεύη, συνέδριο που συμμετείχε και η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ.

Αυτή η αμερικανική βούληση «θα πρέπει να μας δώσει χώρο για ελιγμούς» και «να μας επιτρέψει να πιστέψουμε ότι οι ΗΠΑ θεωρούν ότι υπάρχει ακόμη κάποιο ενδιαφέρον να μπορέσουν να συζητήσουν με άλλα μέλη του ΠΟΕ».

«Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους πιστεύω ότι πρέπει να παραμείνουμε ψύχραιμοι, να ακούσουμε» τις ανησυχίες των ΗΠΑ «και να διερωτηθούμε πώς μπορούμε να τις βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες τους», είπε.

Αν και οι εμπορικές εντάσεις αποκλιμακώθηκαν χθες, αφού η αμερικανική κυβέρνηση Τραμπ ανέστειλε δασμούς που είχε επιβάλει σε εισαγωγές από τον Καναδά και το Μεξικό, η εμπορική αντιπαράθεση με την Κίνα συνεχίζεται.

Στο στόχαστρο του Αμερικανού προέδρου βρίσκεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στα τέλη Φεβρουαρίου ότι η ΕΕ - που δημιουργήθηκε, είπε, για να «γαμ...» τις ΗΠΑ- θα βρεθεί «σύντομα» στο στόχαστρο δασμών 25% στα προϊόντα της που προορίζονται για την αμερικανική αγορά, χωρίς να δώσει ημερομηνία για την επιβολή αυτού του μέτρου.

Ο Ρεπουμπλικάνος ένοικος του Λευκού Οίκου σχεδιάζει επίσης να επιβάλει «αμοιβαίους» δασμούς σε εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ από τις 2 Απριλίου. Για αυτόν, αυτό σημαίνει εξομάλυνση των ανισοτήτων. Για παράδειγμα, αν ένα αμερικανικό προϊόν φορολογείται με 40% κατά την εισαγωγή του στην Ινδία, η Ουάσινγκτον θα εφαρμόσει το ίδιο επίπεδο δασμού προς την άλλη κατεύθυνση.

Η επικεφαλής του ΠΟΕ αναγνώρισε ότι αυτή είναι μια «δύσκολη περίοδος, μια πρόκληση», λέγοντας ότι «κατανοεί την τεράστια ανησυχία των ανθρώπων».

Ωστόσο «δεν πρέπει να πανικοβληθούμε» και «δεν συμφωνώ ότι το σύστημα βρίσκεται σε χάος ή σε αναταραχή», είπε.

Πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει λόγος υπερβολικής αντίδρασης» στις ανακοινώσεις των ΗΠΑ, τονίζοντας ότι αυτές μπορεί να διαφέρουν από μέρα σε μέρα. Συνέστησε την υιοθέτηση μιας «συνεργατικής προσέγγισης με τις ΗΠΑ» αντί μια αντίδραση «μία σου και μία μου».

«Πάρτε μια βαθιά ανάσα... Κάντε διάλογο», τόνισε, επαναλαμβάνοντας μια φράση που χρησιμοποίησε τον Ιανουάριο στη συνεδρίαση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.