Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι θέλει να διαπραγματευθεί πυρηνική συμφωνία με το Ιράν και έστειλε για τον λόγο αυτόν επιστολή στην ιρανική ηγεσία λέγοντας ότι ελπίζει ότι θα συμφωνήσουν να διαπραγματευθούν.

«Είπα ότι ελπίζω πως θα διαπραγματευτείτε, γιατί θα είναι πολύ καλύτερα για το Ιράν», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox Business Network.

«Νομίζω ότι θέλουν να λάβουν αυτήν την επιστολή. Η εναλλακτική είναι ότι εμείς πρέπει κάτι να κάνουμε, διότι δεν μπορείς να επιτρέψεις κι άλλο πυρηνικό όπλο».

Η επιστολή μάλλον πρέπει να απευθύνεται προς τον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα για σχολιασμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

