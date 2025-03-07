Κρούσμα αφθώδους πυρετού εντοπίστηκε σε μια φάρμα στην Ουγγαρία κοντά στα σύνορα με τη Σλοβακία, ανακοίνωσαν σήμερα οι υγειονομικές αρχές, το πρώτο κρούσμα αυτής της ιογενούς νόσου που καταγράφεται έπειτα από 50 χρόνια.

«Τυπικά συμπτώματα της νόσου καταγράφηκαν στις αρχές Μαρτίου σε μια φάρμα με 1.400 ζώα» που βρίσκεται σε ένα χωριό στη βορειοδυτική Ουγγαρία, τόνισε η Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας Τροφίμων.

Εργαστηριακές δοκιμές επιβεβαίωσαν τη μόλυνση και δόθηκε εντολή να θανατωθεί το κοπάδι. Έχουν ληφθεί «πολύ αυστηρά μέτρα» και διεξάγονται έρευνες για τον εντοπισμό της πηγής της επιζωοτίας και την «αποτροπή τυχόν εξάπλωσης».

Ιογενούς προέλευσης, αυτή η επιζωοτική ασθένεια, η οποία είναι εξαιρετικά μεταδοτική για τα ζώα αλλά αβλαβής για τον άνθρωπο, εμφανίστηκε κοντά στο Βερολίνο τον Ιανουάριο, για πρώτη φορά σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2011.

Η Γερμανία συνεχίζει να πουλά στην Ευρώπη κρέας που παράγεται εκτός των ζωνών κινδύνου, αλλά εκτός ΕΕ οι πωλήσεις εξαρτώνται από την εκάστοτε εμπορική συμφωνία που έχει υπογράψει με την κάθε χώρα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ανέστειλε τις εισαγωγές βοοειδών, χοίρων και προβάτων, ενώ η Νότια Κορέα και το Μεξικό ανακοίνωσαν επίσης περιορισμούς.

Το 2001, έως και 10 εκατομμύρια ζώα σφαγιάστηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο σε μια επιδημία αφθώδους πυρετού που στοίχισε στη βρετανική οικονομία σχεδόν 10 δισεκατομμύρια λίρες.

Ένα άλλο ξέσπασμα αφθώδους πυρετού έπληξε τη χώρα το 2007 και εκατοντάδες ζώα σφαγιάστηκαν στη Βουλγαρία το 2011, το τελευταίο γνωστό κρούσμα στην ΕΕ, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (WOAH).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

