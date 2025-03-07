Η Ρωσία και οι ΗΠΑ θεωρούν και οι δύο τα προσχέδια συμφωνίας που συζητήθηκαν από τη Μόσχα και το Κίεβο τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου πιθανή βάση για μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα το Κρεμλίνο, αν και ο Ουκρανός πρόεδρος τα έχει στο παρελθόν απορρίψει ως μη αποδεκτά.

Τα προσχέδια - που συζητήθηκαν σε συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη στα τέλη Μαρτίου 2022 - θα είχαν αναγκάσει την Ουκρανία να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες της για το ΝΑΤΟ και να αποδεχθεί μόνιμα ουδέτερο και χωρίς πυρηνικά καθεστώς, με αντάλλαγμα εγγυήσεις από τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, την Κίνα, τη Βρετανία και τη Γαλλία –τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Τότε, οι δύο πλευρές διαφώνησαν σχετικά με τις ρωσικές απαιτήσεις, που περιελάμβαναν το δικαίωμα βέτο αναφορικά με ενέργειες από τις εγγυήτριες χώρες με στόχο να βοηθήσουν την Ουκρανία σε περίπτωση επίθεσης.

Μεταξύ άλλων σημείων διαφωνίας στις διαπραγματεύσεις του 2022 ήταν το αίτημα της Ρωσίας για μεγάλες περικοπές στο μέγεθος των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και στον αριθμό των τεθωρακισμένων, πυραύλων, πολεμικών αεροσκαφών και άλλου οπλισμού.

Ερωτηθείς για τη θέση της Ρωσίας για το προσχέδιο της Κωνσταντινούπολης, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους:

«Στην Ουάσινγκτον, έχουμε ακούσει επίσης δηλώσεις ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει βάση, σημείο εκκίνησης για διαπραγματεύσεις. Και, φυσικά, ο πρόεδρος (Βλαντίμιρ) Πούτιν δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να έχουν τις Συμφωνίες της Κωνσταντινούπολης ως αφετηρία».

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χρειάζεται να αποδεχθεί ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας θα παρασχεθούν από την Ευρώπη, προσθέτοντας ότι η κατάσταση όσον αφορά κάθε ειρηνευτική συμφωνία για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι ρευστή.

«Ήταν πολύ πειστικές και ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, στο πλαίσιο αυτού που ονομάζεται συμφωνία πρωτοκόλλου της Κωνσταντινούπολης», δήλωσε τον περασμένο μήνα ο Στιβ Γουίτκοφ, ο Αμερικανός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή.

«Ήρθαμε πολύ, πολύ κοντά στο να υπογράψουμε κάτι και νομίζω ότι θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το πλαίσιο ως οδηγό για να πετύχουμε μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας».

Γιατί τώρα

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέχρι και τον περασμένο Δεκέμβριο απέρριπτε την προσέγγιση της Κωνσταντινούπολης, χαρακτηρίζοντάς την τελεσίγραφο που απαιτεί την παράδοση της χώρας του.

Οι γοργές κινήσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να διορθωθούν οι αμερικανικές σχέσεις με τη Ρωσία και να δοθεί ένα γρήγορο τέλος στον τριετή πόλεμο έχουν δημιουργήσει φόβους στο Κίεβο και μεταξύ των Ευρωπαίων συμμάχων του ότι τα συμφέροντα της Ουκρανίας μπορεί να θυσιαστούν.

Οι φόβοι αυτοί εντάθηκαν την περασμένη εβδομάδα, μετά την επίθεση του Τραμπ στον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο και στη συνέχεια την παύση της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας και της παροχής πληροφοριών στο Κίεβο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

