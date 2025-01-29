Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εξέφρασε τη «βαθιά ανησυχία» του χθες Τρίτη για την απόφαση της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναστείλει τη χρηματοδότηση προγραμμάτων καταπολέμησης του AIDS σε αναπτυσσόμενες χώρες και ζήτησε από τις αρχές των ΗΠΑ να αναθεωρήσουν τη θέση αυτή.

«Καλούμε την κυβέρνηση των ΗΠΑ να επιτρέψει περαιτέρω εξαιρέσεις για να εγγυηθεί την παροχή θεραπείας κατά του AIDS που σώζει ζωές», τόνισε ο ΠΟΥ σε ανακοίνωσή του, θυμίζοντας πως τα προγράμματα αυτά επιτρέπουν να χορηγούνται τα απαραίτητα φάρμακα σε 30 εκατομμύρια ανθρώπους σε διεθνές επίπεδο.

Μερικά 24ωρα μετά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ για τη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο, την 20ή Ιανουαρίου, η κυβέρνησή του ανακοίνωσε την Παρασκευή την αναστολή του μεγαλύτερου μέρους της διεθνούς βοήθειας που χορηγούν οι ΗΠΑ, με μοναδικές εξαιρέσεις τη βοήθεια στο Ισραήλ και την Αίγυπτο, καθώς και την επισιτιστική βοήθεια για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων.

Το πρόγραμμα PEPFAR είχε αρχίσει επί προεδρίας Τζορτζ Ου. Μπους το 2003 και χαρακτηρίζεται ένας από τους βασικούς πυλώνες του αγώνα εναντίον του AIDS και θεαματική επιτυχία. Πλήττεται άμεσα από την αναστολή της βοήθειας.

Στα τέλη του 2023, σε όλο τον κόσμο ζούσαν 39 εκατομμύρια άνθρωποι με τον ιό HIV, που προκαλεί το AIDS.

Τη Δευτέρα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες παρότρυνε την κυβέρνηση Τραμπ να προσθέσει «επιπρόσθετες εξαιρέσεις», με δεδομένη τη σημασία του PEPFAR στον αγώνα εναντίον της επιδημίας αυτής, που συνεχίζει να μαίνεται παρά τις σημαντικές προόδους σε ό,τι αφορά την πρόληψη.

«Η διακοπή της χρηματοδότησης των προγραμμάτων κατά του HIV μπορεί να εκθέσει κόσμο που ζει με τον ιό σε άμεσο αυξημένο κίνδυνο να ασθενήσουν και να πεθάνουν και να υπονομεύσει τις προσπάθειες πρόληψης της μετάδοσης σε κοινότητες και χώρες», τόνισε στην ανακοίνωσή του ο ΠΟΥ, οργανισμός από τον οποίο ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε την πρόθεση να αποσύρει τη χώρα του την πρώτη ημέρα της δεύτερης θητείας του.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, ο Λευκός Οίκος έχει απαγορεύσει κάθε επαφή μαζί του.

Για τη διεθνή κοινότητα, η διακοπή των χρηματοδοτήσεων «μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές υποχωρήσεις» όσον αφορά την έρευνα, σύμφωνα με τον οργανισμό.

«Τέτοια μέτρα, αν παραταθούν, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αύξηση των νέων μολύνσεων και των θανάτων, αντιστρέφοντας τις δεκαετίες προόδου και πιθανόν γυρίζοντας τον κόσμο στα χρόνια του 1980 και του 1990, όταν εκατομμύρια άνθρωποι πέθαιναν εξαιτίας του HIV κάθε χρόνο σε διεθνή κλίμακα, συμπεριλαμβανομένων πολλών στις ΗΠΑ», προειδοποιεί ο ΠΟΥ, ο οποίος εδρεύει στη Γενεύη.

«Η τρέχουσα αναστολή της χρηματοδότησης του PEPFAR θα έχει άμεσο αντίκτυπο σε εκατομμύρια ανθρώπους που εξαρτώνται από τον προβλέψιμο εφοδιασμό με ασφαλή και αποτελεσματικά αντιρετροϊκά φάρμακα», συνοψίζει ο ΠΟΥ.

Το PEPFAR αφορά πάνω από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο και, κατά τις τελευταίες δυο δεκαετίες, η χρηματοδότησή του «επέτρεψε να σωθούν πάνω από 26 εκατομμύρια ζωές», τονίζει. Το τρέχον διάστημα, επιτρέπει να προσφέρεται θεραπεία κατά του HIV σε πάνω από 20 εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν μολυνθεί, ανάμεσά τους 566.000 παιδιά κάτω των 15 ετών.

Ο ΠΟΥ και οι εταίροι του έχουν ήδη αρχίσει προσπάθειες για να μειωθεί η συμμετοχή δωρητών στο πρόγραμμα, σημειώνεται ακόμη στο κείμενο, πλην όμως «η ξαφνική και παρατεταμένη διακοπή προγραμμάτων δεν επιτρέπει ομαλή μετάβαση και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων».

