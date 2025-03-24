Διπλωματία της γκαρνταρόμπας: Γιατί ο Ζελένσκι δεν θα φορέσει σύντομα κοστούμι

Η τελευταία φορά που ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι φόρεσε κοστούμι ήταν νωρίς το πρωί της 24ης Φεβρουαρίου 2022, όταν ανήρτησε ένα βίντεο στο οποίο ανακοίνωνε τον στρατιωτικό νόμο καθώς η Ρωσία ξεκινούσε την πλήρους κλίμακας εισβολή της, σύμφωνα με το Politico.

Έκτοτε, ο Ζελένσκι φοράει σε μεγάλο βαθμό μαύρα, γκρι ή χακί παντελόνια, μπότες, φούτερ και πόλο διακοσμημένα με ουκρανικά εθνικά σύμβολα. Με αυτόν τον τρόπο εμφανίζεται κακοντυμένος σε σύγκριση με τους ομολόγους του. Ωστόσο, αυτό είναι το ζητούμενο.

«Όταν οι παγκόσμιοι ηγέτες βλέπουν τον Ζελένσκι με στρατιωτικό στυλ, είναι ένα μήνυμα: «Η Ουκρανία βρίσκεται σε πόλεμο»», δήλωσε στο Politico η Elvira Gasanova, σχεδιάστρια του brand Damirli που είναι ένα από τα χαρακτηριστικά στυλ του Ζελένσκι.

«Η επίμονη έκκληση να φορέσει κοστούμι αποτελεί εκ των πραγμάτων μια απαίτηση για επιστροφή στη συνήθη μορφή του πολιτικού διαλόγου, που σημαίνει «αρκετά με τον πόλεμο, καθίστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»», πρόσθεσε η Gasanova.

Αυτό ήταν και ένα από τα αίτια της καταστροφικής συνάντησης του Λευκού Οίκου τον περασμένο μήνα.

Η συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο ήταν προορισμένη να έχει τότε κακή εξέλιξη, χάρη στην ευθυγράμμιση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, αλλά τα στρατιωτικά ρούχα ήταν κάτι σαν κόκκινη σημαία για τον Τραμπ, που σπάνια τον βλέπουμε χωρίς το φαρδύ κοστούμι Brioni και τη μακριά κόκκινη γραβάτα του, εκτός αν βρίσκεται στο γήπεδο του γκολφ.

Ο Ζελένσκι φορούσε μια μπλούζα polo φτιαγμένοη από την Gasanova όταν έφτασε στον Λευκό Οίκο, προκαλώντας την ειρωνεία του Τραμπ, ο οποίος χαιρέτησε τον Ουκρανό ηγέτη με τη φράση: «Είσαι καλοντυμένος!»

Τα πράγματα χειροτέρεψαν στο Οβάλ Γραφείο, όταν ο δεξιός δημοσιογράφος Brian Glenn ρώτησε: «Γιατί δεν φοράς κοστούμι; Βρίσκεστε στο υψηλότερο επίπεδο του γραφείου αυτής της χώρας και αρνείστε να φορέσετε κοστούμι. Έχετε κοστούμι; Πολλοί Αμερικανοί έχουν προβλήματα με το ότι δεν σέβεστε την αξιοπρέπεια αυτού του γραφείου». «Θα φορέσω κοστούμι αφού τελειώσει αυτός ο πόλεμος», απάντησε ο Ζελένσκι. «Ίσως κάποιο σαν το δικό σας. Ίσως κάτι καλύτερο, δεν ξέρω. Ίσως κάτι φθηνότερο», απάντησε ο Ζελένσκι.

Το σκηνικό αυτό οδήγησε τον Τραμπ και τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς σε μια σειρά επιθέσεων κατά του Ζελένσκι. Τον κατηγόρησαν ότι ήταν ασεβής και ότι δεν ήταν αρκετά ευγνώμων για την υποστήριξη των ΗΠΑ. Ο Ουκρανός πρόεδρος εκδιώχθηκε από τον Λευκό Οίκο και ο Τραμπ πάγωσε τις παραδόσεις αμερικανικών όπλων και σταμάτησε την ανταλλαγή πληροφοριών σε μια προσπάθεια να πιέσει το Κίεβο να συμφωνήσει σε ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία.

Αρχικά, η Ουκρανία αντέδρασε με σοκ.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας έδειξε εκατοντάδες Ουκρανούς, οι οποίοι επέδειξαν στον Τραμπ τις στολές τους - στρατιώτες, αστυνομικοί, άτομα πρώτης ανάγκης και γιατροί.

Αλλά το μήνυμα έχει σταλεί στο προσωπικό του Ζελένσκι να αποφεύγει να ενοχλεί τους Αμερικανούς για τις επιλογές ρούχων.

Κατά τη διάρκεια των αμερικανο-ουκρανικών συνομιλιών στη Σαουδική Αραβία νωρίτερα αυτό το μήνα, ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας, Αντρί Γέρμακ, φόρεσε ένα κομψό κοστούμι αντί για τη συνηθισμένη ενδυμασία του.

Ωστόσο, ο Ζελένσκι δεν εγκαταλείπει την εμφάνιση παραλλαγής.

Διπλωματία της γκαρνταρόμπας

Η κριτική για την ενδυμασία αφορά συχνά κάτι περισσότερο από τη μόδα, δήλωσε η Zoya Zvynyatskivska, Ουκρανή κριτικός μόδας και ιστορικός.

«Η χειραγώγηση των απαιτήσεων ενδυμασίας αποτελεί πράξη κυριαρχίας. Ο Τραμπ είναι ένας πολιτικός νταής, ο οποίος δεν χάνει καμία ευκαιρία να ταπεινώσει τον αντίπαλό του, να δείξει σε αυτόν και στους υπόλοιπους τη θέση του στην ιεραρχία», δήλωσε η Zvynyatskivska.

«Για να παραφράσω τον Τσώρτσιλ, αν ο άνθρωπός μας φορούσε γραβάτα για να αποφύγει τη δημόσια ταπείνωση, θα δεχόταν την ίδια ταπείνωση - αλλά με γραβάτα. 'Ω, βλέπω ότι επιτέλους ντύθηκες σαν άντρας', θα έλεγε ο Τραμπ», πρόσθεσε η Zvynyatskivska.

Αυτή η δυναμική μπορεί να φανεί από τον μοναδικό άνθρωπο στον κύκλο του Τραμπ για τον οποίο ο Αμειρκανός πρόεδρος δεν έχει πρόβλημα να φοράει μπλουζάκια και καπέλα του μπέιζμπολ στο Οβάλ Γραφείο - τον Ίλον Μασκ.

Η Gasanova δήλωσε ότι το στυλ του Ζελένσκι είναι μια δέσμευση που δεν μπορεί να σπάσει ούτε για τον Τραμπ - μια επίδειξη αλληλεγγύης προς τους Ουκρανούς πολίτες και τους στρατιωτικούς που πολεμούν ενάντια στη ρωσική εισβολή.

«Κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο πρόεδρος δεν είναι απλώς ένας πολιτικός, αλλά ο ανώτατος διοικητής του στρατού και των πολιτών υπό στρατιωτικό νόμο. Το κλασικό κοστούμι θα γινόταν αντιληπτό ως απομάκρυνση από την πραγματικότητα του μετώπου», δήλωσε η Gasanova. «Και τα ρούχα του τον βοηθούν να κρατήσει την προσοχή του κόσμου στον πόλεμο στην Ουκρανία».

Το κοστούμι είναι σύμβολο της κανονικότητας, της συνηθισμένης διπλωματίας και των συνηθισμένων διαπραγματεύσεων, ενώ η κατάσταση της Ουκρανίας είναι εμπόλεμη.

«Ο πρόεδρος δείχνει ότι ο πόλεμος συνεχίζεται ακόμη, ότι η χώρα βρίσκεται ακόμη σε πόλεμο», δήλωσε η Gasanova.

Ωστόσο, σημειώνει ότι αρνούμενος να συμμορφωθεί με τις ενδυματολογικές συμβάσεις, ο Ζελένσκι δημιουργεί κάποιο πρόβλημα για άλλους ηγέτες.

«Ο διπλωματικός κόσμος είναι ένας κόσμος παραδόσεων. Και πολλοί στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ θα ήθελαν να δουν τον Ζελένσκι με κοστούμι, ώστε να μοιάζει με όλους τους άλλους. Αυτό θα καθιστούσε την Ουκρανία λιγότερο μοναδική στον χώρο της πληροφόρησης και θα μετέτρεπε την κατάσταση με τον πόλεμο σε άλλη μια πολιτική σύγκρουση. Η άρνησή του να φορέσει κοστούμι είναι μια άρνηση να παίξει με τους παλιούς κανόνες», πρόσθεσε η Gasanova.

Ορισμένοι ηγέτες, όπως ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, δοκίμασαν το στυλ του Ζελένσκι, αλλά χλευάστηκαν. Άλλοι, όπως ο Τραμπ, δεν θα επηρεάζονταν αν διάλεγαν στρατιωτική ενδυμασία.

Αλλά το μήνυμα ενός ηγέτη που ντύνεται όπως οι στρατιώτες του είναι ισχυρό.

Ακόμα και ο Πούτιν μιμήθηκε τον Ζελένσκι, φορώντας στρατιωτική στολή αυτόν τον μήνα όταν επισκέφθηκε τα ρωσικά στρατεύματα, τα οποία απώθησαν τις ουκρανικές δυνάμεις από το μεγαλύτερο μέρος του Κουρσκ που είχαν καταλάβει στην αιφνιδιαστική αντεπίθεση του περασμένου καλοκαιριού.

Ο Ζελένσκι μπορεί επίσης να χρειαστεί να συναντηθεί ξανά με τον Τραμπ κάποια στιγμή. θα έχει ενδιαφέρον ποια ενδυμασία θα επιλέξει ο Ουκρανός πρόεδρος.

Πηγή: skai.gr

