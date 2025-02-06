«Θα πεθάνει πολύς κόσμος»: Πανικός στην Αφρική μετά το κλείσιμο της USAID

Την παγκόσμια ανησυχία έχει προκαλέσει το κλείσιμο της αμερικανικής υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης (USAID) - του μεγαλύτερου δωρητή ανθρωπιστικής βοήθειας παγκοσμίως – μετά από απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ.

Ολο το προσωπικό - περίπου 10.000 άνθρωποι, τα δύο τρίτα από τους οποίους βρίσκονται στο εξωτερικό- θα τεθεί σε αργία από την Παρασκευή και το πάγωμα της αμερικανικής βοήθειας, που συνεπάγεται πρωτίστως τη διακοπή της πρόσβασης σε θεραπεία από την οποία εξαρτώνται εκατομμύρια άνθρωποι, σκορπάει πανικό στην αφρικανική ήπειρο.

Φόβοι για χιλιάδες νέες μολύνσεις και θανάτους από το AIDS

Στα προγράμματα που διακόπηκαν συγκαταλέγεται το PEPFAR, απόλυτα κρίσιμο για την αντιμετώπιση της επιδημίας HIV/AIDS, πρωτοβουλία που είχε αρχίσει κατά την προεδρία του Ρεπουμπλικάνου Τζορτζ Ου. Μπους.

Από αυτό εξαρτώνται άμεσα πάνω από 20 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν με τον HIV.Η αναστολή του σημαίνει πως «τίθενται σε κίνδυνο εκατομμύρια ζωές», προειδοποίησε σε έκθεσή του το αμερικανικό ίδρυμα κατά του AIDS amfAR

Κάπου 222.333 άνθρωποι που έχουν ανάγκη να προμηθεύονται αντιρετροϊκά φάρμακα για τον HIV καθημερινά δεν έχουν πρόσβαση σ’ αυτά κάθε ημέρα που το πάγωμα παραμένει σε ισχύ, διευκρίνισε.

Το PEPFAR εγγυάται το τρέχον διάστημα αντιρετροϊκή θεραπεία σε 679.936 έγκυες που ζουν με τον HIV, τόσο για τη δική τους υγεία όσο και για την αποτροπή της μετάδοσης του ιού που προκαλεί το σύνδρομο της ανοσολογικής ανεπάρκειας στα παιδιά τους.

«Κατά τη διάρκεια της διακοπής των 90 ημερών, εκτιμάμε ότι 135.987 μωρά μπορεί να μολυνθούν από τον HIV», υπογράμμισε το amfAR. Και πιθανόν αυτό θα παραμείνει αδιάγνωστο: υπηρεσίες όπως το να γίνονται εξετάσεις σε παιδιά έχουν επίσης ανασταλεί.

Η διακοπή της βοήθειας «πλήττει την υγεία μας (...) ενώ δεν μας είχε δοθεί χρόνος να προετοιμαστούμε», τόνισε ο Έρικ Οκιόμα, 61 ετών, ακτιβιστής σε κοινότητα στη δυτική Κένυα, κι ο ίδιος οροθετικός. Χαρακτήρισε την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ «κήρυξη βιολογικού πολέμου».

Μέλος του προσωπικού προγράμματος χρηματοδοτούμενου από τη USAID στην Κένυα δήλωσε πως η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ είχε αποτελέσματα παρόμοια με αυτά βόμβας.

«Θα έχουμε πιο πολύ κόσμο που θα υποκύπτει σε ασθένειες όπως η φυματίωση ή η χολέρα», ανέφερε η πηγή αυτή.Η οργάνωσή του δεν είναι πλέον σε θέση να πληρώνει ενοίκιο και μισθούς. Οι εργαζόμενοι τέθηκαν σε υποχρεωτική άδεια άνευ αποδοχών.

Σε γραφείο της USAID στην Αντίς Αμπέμπα, στην Αιθιοπία, το Γαλλικό Πρακτορείο είδε κόσμο να αδειάζει τα γραφεία χθες.

Παρότι η κυβέρνηση ανακοίνωσε εξαιρέσεις, «παραμένουν πολλές αβεβαιότητες», είπε μέλος του προσωπικού ΜΚΟ που εργάζεται για τη διατροφική ασφάλεια σε εμπόλεμες ζώνες, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

«Τι είναι δουλειά που σώζει ζωές; Σώζουν ζωές τα εμβόλια; Τα προγράμματα σίτισης ανθρώπων που υφίστανται οξύ υποσιτισμό;», διερωτήθηκε.

«Η διακοπή ορισμένων από αυτά τα προγράμματα, ακόμα και για μερικές ημέρες, μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου για τους ανθρώπους που βοηθάμε», προειδοποίησε.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

