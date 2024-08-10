Οι αρχές στη Λωρίδα της Γάζας, όπου κυβερνά η Χαμάς, ανακοίνωσαν σήμερα ότι περίπου 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς με στόχο σχολείο, όπου είχαν βρε καταφύγιο εκτοπισμένοι στην πόλη της Γάζας, δυο ημέρες μετά τους βομβαρδισμούς σε άλλα δυο σχολικά κτίρια.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι περίπου 20 μαχητές της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ επιχειρούσαν από το σχολείο που χτυπήθηκε.

«Το συγκρότημα και το τζαμί που χτυπήθηκε μέσα του χρησίμευαν ως ενεργή στρατιωτική εγκατάσταση της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ» είπε ο αντισυνταγματάρχης Nadav Shoshani στο X.

Πρόσθεσε ότι τα στοιχεία για τις απώλειες που δόθηκαν από το γραφείο μέσων ενημέρωσης της Χαμάς «δεν ευθυγραμμίζονται με τις πληροφορίες που κατέχει ο IDF, τα ακριβή πυρομαχικά που χρησιμοποιήθηκαν και την ακρίβεια του χτυπήματος».

Σύμφωνα με την υπηρεσία ενημέρωσης της κυβέρνησης της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακο, που επικαλέστηκε το WAFA, ο βομβαρδισμός «στοχοποίησε εκτοπισμένους που έκαναν την πρωινή προσευχή», στοιχείο που εξηγεί «τον αριθμό των θυμάτων», που κατά την πηγή ξεπερνά «τους 100 νεκρούς».

Προχθές Πέμπτη, η πολιτική προστασία στη Γάζα ανακοίνωσε ότι ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε άλλα δυο σχολεία στην πόλη της Γάζας στοίχισαν τη ζωή σε 18 ανθρώπους.

Ο ισραηλινός στρατός και σε αυτές τις περιπτώσεις ανέφερε πως στα σχολικά κτίρια λειτουργούσαν «κέντρα διοίκησης» της Χαμάς.

Το Ισραήλ, παρότι η κυβέρνησή του ανακοίνωσε πως συμφώνησε να ξαναρχίσουν την ερχόμενη εβδομάδα διαπραγματεύσεις ενόψει της σύναψης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, εξαπέλυσε χθες νέα επιχείρηση στη Χαν Γιούνις, με φόντο την πίεση των κρατών που μεσολαβούν, που επιδιώκουν να αποτραπεί ανάφλεξη στην Εγγύς Ανατολή.

Προχθές το Ιράν, που υποστηρίζει τη Χαμάς και άλλες ένοπλες οργανώσεις στην περιοχή, κατηγόρησε το Ισραήλ πως επιδιώκει την «εξάπλωση» του πολέμου που ξέσπασε τον Οκτώβριο.

Έπειτα από δέκα μήνες πολέμου, οι μάχες στον παλαιστινιακό θύλακο ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και τον στρατιωτικό βραχίονα της Χαμάς συνεχίζονται, ιδίως σε ζώνες που το Ισραήλ διαβεβαίωνε πως είχε ελέγξει.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε χθες πως ενεπλάκη σε μάχες, τόσο «χερσαίες» όσο και «στο υπέδαφος» στη Χαν Γιούνις, μεγάλη πόλη στη νότια Λωρίδα της Γάζας που έχει μετατραπεί κατά μεγάλο μέρος της σε συντρίμμια. Έκανε λόγο για «πάνω από 30» αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον «στόχων», θέσεων ή εγκαταστάσεων της Χαμάς.

Προχθές, διέταξε την εσπευσμένη απομάκρυνση του άμαχου πληθυσμού από ανατολικές συνοικίες της πόλης. Ριγμένοι στους δρόμους για την πολλοστή φορά, χιλιάδες άνθρωποι έφευγαν, με τα πόδια, με αυτοκίνητα και κάρα, στριμωγμένοι πάνω σε καρότσες με στρώματα και αποσκευές...

«Έχουμε εκτοπιστεί 15 φορές, αρκετά», είπε ένας από αυτούς, ο Μοχάμεντ Αμπντίν. Άλλος, ο Άχμεντ αλ Νατζάρ, δεν έκρυβε την οργή του: «Αρκετά με την ταπείνωση. Να σταματήσει αυτή η φάρσα».

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ υπολόγισε χθες πως «τουλάχιστον 60.000 Παλαιστίνιοι εκτοπίστηκαν στη δυτική Χαν Γιούνις κατά τη διάρκεια των τελευταίων 72 ωρών», μετά τις διαταγές εσπευσμένης απομάκρυνσης των αμάχων, που αφορούν επίσης τομείς στο βόρειο τμήμα του θυλάκου.

Ο πόλεμος έχει προκαλέσει ανθρωπιστική καταστροφή στη Λωρίδα της Γάζας, ανάγκασε τη συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού των 2,4 εκατ. κατοίκων να εκτοπιστεί και έχουν οδηγήσει τον μικρό θύλακα στα πρόθυρα λιμού, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη. Και κλιμάκωσε ακόμα περισσότερο την ένταση στη Μέση Ανατολή, όπου απειλείται εξάπλωσή του ανάμεσα από τη μια το Ιράν και ένοπλες οργανώσεις που υποστηρίζει κι από την άλλη το Ισραήλ και τους δικούς του συμμάχους, ο κυριότερος από τους οποίους είναι οι ΗΠΑ.

Η ανησυχία για τον κίνδυνο ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή αυξήθηκε περαιτέρω μετά τη δολοφονία τις πρώτες πρωινές ώρες της 31ης Ιουλίου στην Τεχεράνη του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια, που αποδόθηκε στο Ισραήλ από το Ιράν, και αυτήν μερικές ώρες νωρίτερα, το βράδυ της 30ής Ιουλίου, ηγετικού στελέχους του στρατιωτικού βραχίονα της λιβανικής Χεζμπολά, του Φουάντ Σουκρ, σε ισραηλινό βομβαρδισμό σε πολυκατοικία σε νότιο προάστιο της Βηρυτού.

Συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός

Προχθές Πέμπτη οι τρεις χώρες που μεσολαβούν, το Κατάρ, οι ΗΠΑ και η Αίγυπτος, κάλεσαν τα μέρη να ξαναρχίσουν τις συνομιλίες για να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός την ερχόμενη Πέμπτη 15η Αυγούστου, θυμίζοντας πως υπάρχει ήδη συμφωνία-πλαίσιο «στο τραπέζι αυτή τη στιγμή» και απομένει απλά να συμφωνηθούν «οι λεπτομέρειες της εφαρμογής της».

Η κυβέρνηση του Ισραήλ συμφώνησε να «στείλει τη 15η Αυγούστου αντιπροσωπεία διαπραγματευτών στην τοποθεσία που θα οριστεί, προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες και να εφαρμοστεί η συμφωνία-πλαίσιο», σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ υπογράμμισε πως έχει «σημασία να καταλήξουμε γρήγορα σε συμφωνία που θα εγγυηθεί την επιστροφή των ομήρων» που κρατούνται στη Γάζα.

Η Χαμάς ονόμασε αυτή την εβδομάδα ηγέτη της τον Γιαχία Σινουάρ, από τα πλέον καταζητούμενα πρόσωπα στο Ισραήλ, που τον θεωρεί από τους εγκεφάλους της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου, εξέλιξη που θεωρείται πως έκανε ακόμη πιο δύσκολες τις έμμεσες διαπραγματεύσεις.

Ο επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), ο στρατηγός Έρικ Κουρίλα, άρχισε χθες τη δεύτερη επίσκεψή του στο Ισραήλ αυτή την εβδομάδα, την ώρα που η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε περαιτέρω ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας της στην Μέση Ανατολή.

Η ανησυχία για τον κίνδυνο περιφερειακής ανάφλεξης παραμένει μεγάλη, ιδίως στον Λίβανο, όπου ισραηλινά στρατιωτικά αεροσκάφη έκαναν επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες υπερπτήσεις σε χαμηλό ύψος κι έσπασαν το φράγμα του ήχου πάνω από τη Βηρυτό.

Οι ανταλλαγές πυρών στα σύνορα ανάμεσα στη Χεζμπολά και τον ισραηλινό στρατό είναι πρακτικά καθημερινές από την 8η Οκτωβρίου, την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Στην επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου έχασαν τη ζωή τους 1.198 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, 111 συνεχίζουν να κρατούνται όμηροι στη Γάζα, πλην όμως 39 πιστεύεται πως είναι νεκροί, κατά τον ισραηλινό στρατό.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, που χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ.

Οι ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας έκτοτε έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 39.699 ανθρώπους, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό, που δημοσιοποιήθηκε χθες Παρασκευή από το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

