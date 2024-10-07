ΟΗΕ για 7η Οκτωβρίου: Ατελείωτη τραγωδία η χρονιά που πέρασε

Η χρονιά που πέρασε ήταν για τη Μέση Ανατολή μια «ατελείωτη τραγωδία», ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΗΕ με αφορμή την πρώτη επέτειο από τη φονική και πρωτοφανή επίθεση μαχητών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο νότιο Ισραήλ.

Στην πιο αιματηρή αυτή επίθεση στην Ιστορία του Ισραήλ, πάνω από 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 250 απήχθησαν όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ απάντησε με μαζικές επιθέσεις κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, στις οποίες έχουν σκοτωθεί πάνω από 41.800 άνθρωποι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, το οποίο βρίσκεται στην εξουσία στον παλαιστινιακό θύλακα. Η Χαμάς δεν κάνει διάκριση στον απολογισμό της ανάμεσα σε μαχητές και αμάχους και τα στοιχεία αυτά δεν μπορούν να επαληθευτούν από ανεξάρτητες πηγές.

«Δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία ή λέξεις που να μπορούν να εκφράσουν πλήρως το μέγεθος της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής καταστροφής που έχει συμβεί», σημειώνει η Τζόις Μισούγια, μεταβατική επικεφαλής του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA).

Η Μισούγια καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ «να ασκήσουν την επιρροή τους» για να διασφαλίσουν τον σεβασμό στο ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Πρέπει επίσης να εργαστούν για να τερματιστεί η ατιμωρησία. Μια άμεση κατάπαυση του πυρός και μια βιώσιμη ειρήνη έχουν καθυστερήσει πολύ».

Σχεδόν ολόκληρος ο πληθυσμός της Γάζας έχει εκτοπιστεί και οι άμαχοι αντιμετωπίζουν ακραίες στερήσεις, με περιορισμένη ή καμία πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, τρόφιμα, ηλεκτρικό ρεύμα ή ανθρωπιστική βοήθεια, σύμφωνα με το OCHA.

Πάνω από 300 εργαζόμενοι ανθρωπιστικών οργανώσεων έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, περισσότεροι από αυτούς σε οποιαδήποτε άλλη μεμονωμένη κρίση, γεγονός που καθιστά τον παλαιστινιακό θύλακα το πιο επικίνδυνο μέρος για τους εργαζόμενους σε ανθρωπιστικούς φορείς, προσθέτει το OCHA.

«Οι εργαζόμενοι στον ανθρωπιστικό τομέα πρέπει να προστατεύονται και η δουλειά τους να διευκολύνεται. Οι δράστες πρέπει να λογοδοτούν για οποιεσδήποτε σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Και η επίθεση στη Γάζα πρέπει να σταματήσει», καταλήγει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

