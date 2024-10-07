Ένας χρόνος συμπληρώθηκε σήμερα 7 Οκτωβρίου από την επίθεση της Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ Nova όπου περισσότεροι από 360 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 251 απήχθησαν. Σήμερα, 97 όμηροι παραμένουν στη Γάζα εκ των οποίων οι 33 είναι και επισήμως νεκροί με τον πόλεμο πλέον να έχει βάλει φωτιά σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Στη Βηρυτό, σημειώθηκαν τεράστιες εκρήξεις στα νότια προάστια με το Ισραήλ να λέει ότι έπληξε εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων της Χεζμπολάχ.

Στη Γάζα, ο Ισραηλινός Στρατός υποστηρίζει ότι χτύπησε στόχους σε όλη τη λωρίδα, συμπεριλαμβανομένου ενός νοσοκομείου που λέει ότι χρησιμοποιήθηκε από μαχητές της Χαμάς. Από την επίθεση που συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, τραυματίστηκαν 11 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων παιδιά και δημοσιογράφοι, σύμφωνα με ιατρική πηγή στις εγκαταστάσεις.

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, τέσσερις ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας στο νότιο Ισραήλ, τρεις εκ των οποίων αναχαιτίστηκαν και ο τέταρτος προσγειώθηκε σε ανοιχτή περιοχή. Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς, ανέλαβαν την ευθύνη για τις ρουκέτες.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ ανέφερε ότι αναχαίτισε τα ξημερώματα της Δευτέρας δύο εναέριους στόχους που είχαν εξαπολυθεί από τα ανατολικά, αφού είχαν ηχήσει οι σειρήνες στις περιοχές Ρισόν Λε Ζιόν και Παλμαχίμ στο κεντρικό Ισραήλ.

Επίσης, οι IDF ανέφεραν ότι η Χαμάς σχεδίαζε να εκτοξεύσει μπαράζ ρουκετών στο Ισραήλ σήμερα το πρωί αλλά τα σχέδιά της ματαιώθηκαν.

Την ίδια ώρα, ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν αρκετούς εκτοξευτές ρουκετών και σήραγγες σε όλη τη Γάζα λίγο πριν από τις 6:30 π.μ.

