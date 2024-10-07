Ο Βίκτορ Μπουτ (Viktor Bout) - ο διαβόητο, Ρώσος έμπορος όπλων που είχε φυλακισθεί στις ΗΠΑ και στη συνέχεια ανταλλάχθηκε πριν από δύο χρόνια με την Αμερικανίδα σταρ του μπάσκετ Μπρίτνεϊ Γκράινερ - έχει επιστρέψει στο διεθνές εμπόριο όπλων, σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal.

Επικαλούμενη πηγή στις ευρωπαϊκές δυνάμεις ασφαλείας την οποία δεν κατονομάζει, καθώς και άλλες ανώνυμες πηγές που γνωρίζουν το θέμα, η WSJ έγραψε ότι ο Μπουτ, ο επονομαζόμενος «έμπορος του θανάτου», προσπαθεί να μεσολαβήσει για την πώληση μικρών όπλων στους Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν.

«Όταν απεσταλμένοι των Χούθι πήγαν τον Αύγουστο στη Μόσχα για να διαπραγματευθούν την αγορά αυτόματων όπλων αξίας 10 εκατομμυρίων δολαρίων, συνάντησαν ένα οικείο πρόσωπο: τον μυστακοφόρο Μπουτ», γράφει η εφημερίδα επικαλούμενη τις πηγές της.

Τα όπλα δεν έχουν ακόμα παραδοθεί, σύμφωνα με τη WSJ. Η εφημερίδα προσθέτει ότι σ' αυτά δεν περιλαμβάνονται ρωσικοί πύραυλοι κατά πλοίων ούτε αντιαεροπορικοί πύραυλοι που θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντική απειλή για τις αμερικανικές στρατιωτικές προσπάθειες για την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας από τις επιθέσεις των Χούθι.

Remember when Biden-Harris freed the Merchant of Death (Viktor Bout) for the America-hating WNBA player, Griner?



He just sold $10M arms to the Houthis. pic.twitter.com/YKDARSA9Uk — End Wokeness (@EndWokeness) October 7, 2024

Το Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία. Το Κρεμλίνο και το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως σε αίτημα του Ρόιτερς να σχολιάσουν.

Η WSJ αναφέρει ότι ο Στηβ Ζήσου, ο ελληνοαμερικανός δικηγόρος της Νέας Υόρκης που εκπροσώπησε τον Μπουτ στις ΗΠΑ, αρνήθηκε να πει αν ο πελάτης του συναντήθηκε με τους Χούθι, και ότι εκπρόσωπος των Χούθι αρνήθηκε να σχολιάσει.

Διαψεύδει το Κρεμλίνο ρεπορταζ της WSJ περί ρόλου του Μπουτ σε εμπόριο όπλων με τους Χούθι

Ο Βίκτορ Μπουτ, ο οποίος είχε καταδικασθεί από τις ΗΠΑ για λαθρεμπόριο όπλων και είχε απελευθερωθεί το 2022 με μια ανταλλαγή κρατουμένων, δήλωσε σήμερα ότι δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο προσπαθεί να βοηθήσει στην πώληση όπλων στους Χούθι της Υεμένης, είναι ψεύτικη είδηση, ανέφερε η εφημερίδα RBC.

Σύμφωνα με τη RBC, ο Μπουτ δήλωσε πως το κομμάτι φαίνεται ότι δημοσιεύθηκε ώστε να συμπέσει με τα σημερινά γενέθλια του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ έπλεξε επίσης το εγκώμιο των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι γι' αυτά που χαρακτήρισε στρατιωτικά επιτεύγματά τους.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε επίσης σήμερα ότι το εν λόγω δημοσίευμα της WSJ μοιάζει να είναι ψεύτικη

Ο «έμπορος του θανάτου» που έγινε ταινία

Επί σχεδόν δύο δεκαετίες, ο Μπουτ ήταν ένας από τους πιο διαβόητους εμπόρους όπλων, καθώς πωλούσε όπλα σε κράτη παρίες, ανταρτικές οργανώσεις και αιματοβαμμένους πολέμαρχους στην Αφρική, την Ασία και τη Νότια Αμερική.

Μέχρι τη σύλληψή του, το 2008 στην Ταϊλάνδη (φωτ), ο Μπουτ ήταν ένας από τους περισσότερο καταζητούμενους ανθρώπους στον κόσμο, με πολλαπλές κατηγορίες που σχετίζονται με λαθρεμπόριο όπλων.

Εκδόθηκε στις ΗΠΑ και το 2012 καταδικάσθηκε σε κάθειρξη 25 ετών από δικαστήριο στο Μανχάταν.

Αφού επέστρεψε στη Ρωσία μετά την ανταλλαγή φυλακισμένων το Δεκέμβριο 2022, ο 57χρονος Μπουτ εντάχθηκε στο πιστό στο Κρεμλίνο υπερεθνικιστικό Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα, αλλά έχει κρατήσει έκτοτε σχετικά χαμηλό προφίλ.

Η ζωή του ενέπνευσε το 2005 μια χολιγουντιανή ταινία με τίτλο «Κυρίαρχος του Πολέμου» (Lord of War) και πρωταγωνιστή τον Νίκολας Κέιτζ στο ρόλο του Γιούρι Ορλόφ, ενός εμπόρου όπλων ο χαρακτήρας του οποίου είχε βασιστεί σε γενικές γραμμές στον Μπουτ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

