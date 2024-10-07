Ανακοίνωση με αφορμή την συμπλήρωση ενός έτους από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ εξέδωσε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Συγκεκριμένα, το ΥΠΕΞ αναφέρει:

«Σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από τις φρικτές τρομοκρατικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τη δολοφονία αμάχων και προκάλεσαν επικίνδυνη κλιμάκωση στην περιοχή. Κάθε μέρα οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των ομήρων και ζητάμε την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή τους. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς το Ισραήλ και τον ισραηλινό λαό και το δικαίωμά του να ζει με ασφάλεια.

H ανησυχητική έξαρση του αντισημιτισμού σε όλο τον κόσμο απαιτεί συλλογική προσπάθεια, ώστε να διασφαλισθεί ότι δε θα είναι ανεκτός.»



