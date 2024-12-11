Η ειδική συντονίστρια του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας, η Ζίγκριντ Κάαχ, μετέφερε χθες Τρίτη στα κράτη μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας το αίσθημα εγκατάλειψης των Παλαιστινίων στον θύλακο υπό πολιορκία, καθώς εξακολουθούν να είναι αντιμέτωποι με «απάνθρωπες συνθήκες» και απουσία «πολιτικής βούλησης» για την αύξηση της βοήθειας που αφήνεται να φθάσει εκεί.

«Μίλησα για τις απάνθρωπες συνθήκες στις οποίες επιβιώνουν ανθρώπινα όντα όμως εμείς, άμαχοι, νέοι και γέροι», είπε η κυρία Κάαχ στον Τύπο αφού παρουσίασε την τακτική αναφορά της στο ΣΑ, που συνεδρίασε κεκλεισμένων των θυρών.

Επρόκειτο για «πίνακα πάρα πολύ θλιβερό, καθώς οι άμαχοι στη Γάζα συνεχίζουν να υποφέρουν», συνέχισε. «Όπως είπα στο Συμβούλιο, είχα πάει στη Γάζα επιτελώντας διάφορους ρόλους κατά τη διάρκεια της καριέρας μου από τα χρόνια του 1980 (...) αλλά τίποτε δεν μπορεί να σε προετοιμάσει για αυτό που βλέπεις, για αυτό που ακούς».

«Ο κόσμος αισθάνεται εγκαταλελειμμένος απ’ όλους μας, αυτό είπα στο Συμβούλιο», ρωτάει «πού είναι η διεθνής κοινότητα», επέμεινε.

Και «αντιδρώντας στην κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, οι Παλαιστίνιοι διερωτώνται: ‘μας ξέχασαν ή θα έρθει η σειρά μας;’», συνέχισε, κάνοντας λόγο για «λιγοστή ελπίδα κι ακραία απελπισία».

Η ολλανδή διπλωμάτισσα ονομάστηκε πριν από έναν χρόνο συντονίστρια για την ανθρωπιστική βοήθεια έπειτα από αίτημα του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Όμως η ποσότητα της βοήθειας που φθάνει στον θύλακα παραμένει ανεπαρκής για να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική καταστροφή, επαναλαμβάνει ακατάπαυστα ο ΟΗΕ, καταγγέλλοντας ιδίως τον μεγάλο αριθμό κινήσεων οχηματοπομπών με ανθρωπιστική βοήθεια που απορρίπτονται από τις αρχές του Ισραήλ.

«Κανένα σύστημα δεν μπορεί να υποκαταστήσει ή να αναπληρώσει την απουσία ή την έλλειψη πολιτικής βούλησης», το ζήτημα είναι πως υπάρχει έλλειψη «πολιτικής βούλησης», πρόκειται για «πολιτική επιλογή», επέμεινε η κυρία Κάαχ.

Την 7η Οκτωβρίου 2023 άνευ προηγουμένου έφοδος του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας στοίχισε τη ζωή 1.208 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση επίσημα δεδομένα, που συμπεριλαμβάνει ομήρους που πέθαναν στην αιχμαλωσία ή ήταν ήδη νεκροί όταν μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς και στις ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων που εξαπέλυσε έκτοτε στον μικρό παραθαλάσσιο θύλακο έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 44.786 άνθρωποι, σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

