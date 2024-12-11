Λογαριασμός
Reuters: Ο Μπλίνκεν θα επισκεφθεί την Άγκυρα για να συναντηθεί με τον Φιντάν - Στο επίκεντρο η Συρία

Οι δύο τους αναμένεται να συζητήσουν την κατάσταση στη Συρία μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ, σύμφωνα με Τούρκο αξιωματούχο

Μπλίνκεν

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν θα επισκεφθεί την Άγκυρα για να συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν την Παρασκευή, δήλωσε Τούρκος αξιωματούχος την Τετάρτη σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Οι δύο τους αναμένεται να συζητήσουν την κατάσταση στη Συρία μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ από την αιφνιδιαστική επίθεση των ανταρτών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Άντονι Μπλίνκεν Χακάν Φιντάν Τουρκία Συρία ΗΠΑ Μπασάρ αλ Άσαντ
