Reuters: Ο Μπλίνκεν θα επισκεφθεί την Άγκυρα για να συναντηθεί με τον Φιντάν - Στο επίκεντρο η Συρία

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν θα επισκεφθεί την Άγκυρα για να συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν την Παρασκευή, δήλωσε Τούρκος αξιωματούχος την Τετάρτη σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Οι δύο τους αναμένεται να συζητήσουν την κατάσταση στη Συρία μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ από την αιφνιδιαστική επίθεση των ανταρτών.

Πηγή: skai.gr

