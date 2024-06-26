Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σε οργανώσεις αρωγής στη Λωρίδα της Γάζας είναι αφόρητοι, κατήγγειλε χθες Τρίτη ο ΟΗΕ, ο οποίος πιέζει το Ισραήλ προκειμένου να υπάρξει πιο αποτελεσματικός συντονισμός με τις οργανώσεις αρωγής, να λάβει έγκριση ο οργανισμός να χρησιμοποιεί βασικό εξοπλισμό ασφαλείας και ο ισραηλινός στρατός να διευκολύνει τις παραδόσεις βοήθειας.

«Οι ανθρωπιστικές επιχειρήσεις βρέθηκαν επανειλημμένα στο στόχαστρο στη Γάζα», κατήγγειλε ο Στεφάν Ντιζαρίκ εκπρόσωπος του ΟΗΕ μιλώντας σε δημοσιογράφους χθες. «Οι κίνδυνοι, ειλικρινά, γίνονται ολοένα και πιο αφόρητοι», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Ντιζαρίκ, ο επικεφαλής ασφαλείας του ΟΗΕ συναντήθηκε τη Δευτέρα με την Cogat, την υπηρεσία του ισραηλινού στρατού αρμόδια για τη μεταφορά βοήθειας στη Γάζα, προκειμένου να συζητήσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο οργανισμός στον παλαιστινιακό θύλακα μετά το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες είχε δηλώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι στη Γάζα επικρατεί «πλήρης ανομία», η οποία δυσχεραίνει τις επιχειρήσεις διανομής βοήθειας την ώρα που πλανάται η απειλή του λιμού. Οι ΗΠΑ επεσήμαναν ότι συνεργάζονται με τον ΟΗΕ και το Ισραήλ για να βελτιώσουν την κατάσταση.

«Κάθε ημέρα αξιολογούμε την κατάσταση και εξετάζουμε με ποιο τρόπο μπορούμε να εργαστούμε με ασφάλεια, τόσο για το προσωπικό μας, αλλά κυρίως για αυτούς που λαμβάνουν τη βοήθεια», εξήγησε ο Ντιζαρίκ.

Ο αναπληρωτής πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ Τζόναθαν Μίλερ δήλωσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας νωρίτερα χθες ότι περισσότερα από 36.000 φορτηγά με βοήθεια έχουν εισέλθει στη Γάζα μετά το ξέσπασμα του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου. Τα φορτηγά μετέφεραν 682.180 τόνους βοήθεια - νερό, τρόφιμα, καταλύματα, ιατρικά εφόδια και καύσιμα.

Ο Μίλερ σημείωσε ότι το πρόβλημα έγκειται στη συγκέντρωση και τη διανομή αυτής της βοήθειας από τον ΟΗΕ μόλις εισέλθει στη Γάζα.

«Σχεδόν όλα τα αιτήματα του ΟΗΕ για τον συντονισμό των ανθρωπιστικών κομβόι έχουν εγκριθεί και εγκρίνονται, οι καθημερινές παύσεις των επιχειρήσεων εναντίον των τρομοκρατών εξακολουθούν να διευκολύνουν τη διανομή της βοήθειας», επεσήμανε ο Ισραηλινός πρεσβευτής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

