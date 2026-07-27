Ισχυρή ανοδική πορεία κατέγραψαν τον Ιούλιο οι αγορές αγροτικών προϊόντων, σε αντίθεση με τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, οι οποίες κινήθηκαν πτωτικά. Οι ανησυχίες για την επάρκεια της προσφοράς, η αυξημένη μεταβλητότητα των καιρικών συνθηκών και η γεωπολιτική αστάθεια διατήρησαν τις πιέσεις στις τιμές των τροφίμων, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η αβεβαιότητα θα παραμείνει έντονη και τους επόμενους μήνες, σύμφωνα με το δελτίο τιμών αγροτικών προϊόντων της Τράπεζας Πειραιώς.

Οι διεθνείς αγορές κινήθηκαν υπό την επίδραση των προσδοκιών για τη μελλοντική πορεία της νομισματικής πολιτικής, των επίμονων πληθωριστικών πιέσεων και των ενδείξεων επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας. Παράλληλα, η άνοδος των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων ομολόγων αντανακλά τη συνεχιζόμενη ανησυχία των επενδυτών για τον πληθωρισμό και τις αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες των μεγάλων οικονομιών.

Το περιβάλλον αυτό λειτούργησε ανασταλτικά για τις μετοχικές αγορές, οδηγώντας σε ήπια διόρθωση. Πρόσθετες πιέσεις δέχθηκαν οι αναδυόμενες αγορές, λόγω των ασθενέστερων προοπτικών της κινεζικής οικονομίας και της συγκρατημένης δυναμικής της παγκόσμιας βιομηχανικής δραστηριότητας. Η τάση αυτή αποτυπώθηκε και στην υποχώρηση των τιμών των βιομηχανικών μετάλλων.

Στον αντίποδα, οι αγορές εμπορευμάτων κινήθηκαν ανοδικά, με κύριο μοχλό τον ενεργειακό κλάδο. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή και τους φόβους για πιθανές διαταραχές στην προσφορά. Συνολικά, οι επενδυτές αποτιμούν ένα περιβάλλον συγκρατημένης οικονομικής ανάπτυξης, στρέφοντας την προσοχή τους στις επιπτώσεις των επίμονων πληθωριστικών πιέσεων και στις επόμενες κινήσεις των κεντρικών τραπεζών.

Παρά την αρνητική δυναμική των διεθνών κεφαλαιαγορών, η εικόνα στις αγορές αγροτικών προϊόντων ήταν θετική. Ο σχετικός δείκτης ενισχύθηκε, ενώ η πλειονότητα των επιμέρους προϊόντων κατέγραψε κέρδη. Εξαιρέσεις αποτέλεσαν τα βοοειδή και ο χυμός πορτοκαλιού, οι τιμές των οποίων υποχώρησαν.

Η άνοδος των αγροτικών προϊόντων αποδίδεται κυρίως στις αυξανόμενες ανησυχίες για την επάρκεια της προσφοράς, στη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αστάθεια και στη μεταβλητότητα των καιρικών συνθηκών εξαιτίας του El Niño. Το φαινόμενο εκτιμάται ότι θα επαναφέρει σημαντικό «ασφάλιστρο κινδύνου» στις αγορές αγροτικών εμπορευμάτων κατά τους επόμενους 12 έως 18 μήνες.

Σύμφωνα με τη NOAA, το El Niño παραμένει σε εξέλιξη και αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω τους προσεχείς μήνες. Η πιθανότητα να διατηρηθεί τουλάχιστον έως τις αρχές της άνοιξης του 2027 εκτιμάται στο 97%.

Η εμπειρία από προηγούμενα επεισόδια El Niño δείχνει ότι το φαινόμενο συχνά συνδέεται με διαταραχές στην αγροτική παραγωγή, περιορισμό της παγκόσμιας προσφοράς και ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων στα τρόφιμα. Οι επιπτώσεις αυτές αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα σε περιόδους κατά τις οποίες τα παγκόσμια αποθέματα βρίσκονται ήδη σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, αυξάνοντας τη μεταβλητότητα των τιμών.

Πέρα από τον κλιματικό κίνδυνο, θετικές παραμένουν βραχυπρόθεσμα οι προοπτικές για το σιτάρι και το καλαμπόκι, καθώς η περιορισμένη προσφορά και η ισχυρή ζήτηση αναμένεται να συνεχίσουν να στηρίζουν τις τιμές τους.

Ανοδικές προοπτικές διαμορφώνονται επίσης για τη ζάχαρη, το βαμβάκι και τη σόγια, λόγω της ανθεκτικής ζήτησης και της αβεβαιότητας γύρω από την προσφορά. Πιο ισορροπημένη είναι η εικόνα για το ρύζι, καθώς η αυξημένη κατανάλωση αντισταθμίζεται σε σημαντικό βαθμό από τα υψηλά αποθέματα και τις εξαγωγές της Ινδίας, περιορίζοντας την ανοδική δυναμική της τιμής του.

Αντίθετα, ο χυμός πορτοκαλιού ενδέχεται να παραμείνει υπό πίεση, εξαιτίας της βελτίωσης της παραγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βραζιλία. Για τα βοοειδή, πάντως, η περιορισμένη προσφορά και οι κλιματικοί κίνδυνοι διατηρούν θετικές τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές των τιμών.

Σε μηνιαίο επίπεδο, τόσο ο γενικός δείκτης εμπορευμάτων όσο και ο δείκτης αγροτικών προϊόντων κινήθηκαν ανοδικά. Ο δείκτης εμπορευμάτων ενισχύθηκε κατά 4,94%, κυρίως λόγω της ανόδου των ενεργειακών τιμών, καθώς η αναζωπύρωση των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή επανέφερε τις ανησυχίες για την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα ενέργειας.

Ακόμη ισχυρότερη ήταν η άνοδος του δείκτη αγροτικών προϊόντων, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 8,39%. Η επίδοση αυτή αντανακλά τους φόβους για διαταραχές στην αγροτική παραγωγή, τη διατηρούμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα και την ελαφρά υποχώρηση του δολαρίου, παράγοντες που συνέβαλαν στη διατήρηση των ανοδικών πιέσεων στις τιμές.

Πηγή: skai.gr

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