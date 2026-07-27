Οργισμένη ανακοίνωση κατά του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΑΕΚ, Μάκη Αγγελόπουλου εξέδωσε η Original 21 με θέμα την παραχώρησης της Sunel Arena στον Ολυμπιακό.

«Το τελευταίο διάστημα ακούγαμε ένα σενάριο που με τίποτα δεν θέλαμε να πιστέψουμε.

Δεν το πιστεύαμε γιατί ήταν εφιαλτικό.

Τόσο εφιαλτικό που ήμασταν σίγουροι ότι δεν θα βρεθεί ο "εφιάλτης" που θα το πραγματοποιήσει. Να όμως που τελικά βρέθηκε.

ΜΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛOΠΟΥΛΟΣ.

Ο άνθρωπος που έκανε κυριολεκτικά συμφωνία με τον γαύρο.

Συμφώνησε με τον γαύρο, τα βρήκε με αυτά τα σκατά που δεν θέλουμε να μοιραζόμαστε μαζί τους όχι ένα κλειστό γήπεδο, αλλά ούτε τον αέρα που αναπνέουμε.

Στα είπαμε και από κοντά... Δεν θέλουμε καμιά συμφωνία με αυτούς και να μην το προχωρήσεις. Μας έγραψες εκεί που δεν έπρεπε να μας γράψεις. Τώρα θα σε γράψουμε και εμείς εκεί που πρέπει να σε γράψουμε.

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΣ .

Έκανες την επιλογή σου για τα δικά σου συμφέροντα (και όχι της ΑΕΚ) και θεωρούσες ότι θα πέσουμε για ύπνο και όλα θα είναι καλά.

Τώρα θα κάνουμε και εμείς τη δική μας επιλογή ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΕΚ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΕΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΗΨΥΧΗ ΤΟΥ ΑΕΚΤΖΗ.

Ξενοδοχεία, συντριβάνια σοκολάτας και νταραβέρια με τη βρώμα του Πειραιά να κάνεις για το σπίτι σου και για τις δουλειές σου, όχι για την ΑΕΚ

ORIGINAL 21», αναφέρει αναλυτικά η ανακοίνωση του μεγαλύτερου συνδέσμου φίλων της ΑΕΚ.



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