Evan Gershkovich: Ξεκίνησε στη Ρωσία η δίκη του δημοσιογράφου της Wall Street Journal

Ο Αμερικανός δημοσιογράφος Wall Street Journal , Έβαν Γκέρσκοβιτς (Evan Gershkovich) παρουσιάστηκε σήμερα στο δικαστήριο για την έναρξη της δίκης του με την κατηγορία της κατασκοπείας.

Οι αρχές επέτρεψαν σε δημοσιογράφους για σύντομο διάστημα να βιντεοσκοπήσουν τον δημοσιογράφο πριν από την έναρξη της δίκης κεκλεισμένων των θυρών στην πόλη Γεκατερίνμπουργκ.

The espionage trial of detained US reporter Evan Gershkovich, who denies charges of collecting secrets for the CIA, starts in the Russian city of Yekaterinburg. The trial is being held behind closed doors. #Gershkovich #EvanGershkovich #trial #Reuters https://t.co/41RNhXqEO7 — Reuters (@Reuters) June 26, 2024

Ο Γκέρσκοβιτς, με ξυρισμένο κεφάλι, στεκόταν μέσα σε έναν γυάλινο κλωβό και απηύθυνε χαμηλόφωνα ένα "γεια" στους δημοσιογράφους συναδέλφους του που αναγνώρισε.

Just seen Wall Street Journal reporter Evan Gershkovich who goes on trial today in Yekaterinburg. Emma Tucker, editor in chief of the WSJ writes: “This bogus accusation of espionage will inevitably lead to a bogus conviction for an innocent man who would then face up to 20 years… pic.twitter.com/kWSjAeabGK — Steve Rosenberg (@BBCSteveR) June 26, 2024

Ο Έβαν Γκέρσκοβιτς κρατείται από τον Μάρτιο του 2023 με την κατηγορία της κατασκοπείας και είναι ο πρώτος Αμερικανός δημοσιογράφος που συλλαμβάνεται στη Ρωσία με την κατηγορία της κατασκοπείας μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.

Στην περίπτωση που κριθεί ένοχος, μπορεί να καταδικαστεί σε κάθειρξη έως και 20 ετών.

Evan #Gershkovich is in court this morning in Yekaterinburg, the Russian city in the Urals where he was arrested in March 2023. He is being tried for espionage and faces 20 years in prison if found guilty - which is almost certain to happen. His supporters, the US and the WSJ… pic.twitter.com/ToHrbJqvWA — Ben Tavener (@BenTavener) June 26, 2024

Ο Αμερικανός δημοσιογράφος της Wall Street Journal – ο οποίος εργαζόταν για λογαριασμό του AFP στη Μόσχα από το 2020 ως το 2021- κατηγορείται ότι συγκέντρωνε «απόρρητες πληροφορίες» για τη ρωσική εταιρεία Uralvagonzavod - εταιρεία που κατασκευάζει άρματα μάχης για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία - για λογαριασμό της CIA

Ο ίδιος, η εφημερίδα του και η κυβέρνηση των ΗΠΑ απορρίπτουν τις κατηγορίες και δηλώνουν ότι έκανε απλώς τη δουλειά του ως δημοσιογράφου διαπιστευμένου από το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών για να εργαστεί εκεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.