Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ξεκίνησε στη Ρωσία η δίκη του Αμερικανού δημοσιογράφου Έβαν Γκέρσκοβιτς – Live μετάδοση από τα διεθνή μέσα 

Ο δημοσιογράφος της Wall Street Journal εμφανίστηκε με ξυρισμένο κεφάλι, μέσα σε έναν γυάλινο κλωβό

Evan Gershkovich: Ξεκίνησε στη Ρωσία η δίκη του δημοσιογράφου της Wall Street Journal

Ο Αμερικανός δημοσιογράφος Wall Street Journal , Έβαν Γκέρσκοβιτς (Evan Gershkovich) παρουσιάστηκε σήμερα στο δικαστήριο για την έναρξη της  δίκης του με την κατηγορία της κατασκοπείας. 

Οι αρχές επέτρεψαν σε δημοσιογράφους για σύντομο διάστημα να βιντεοσκοπήσουν τον δημοσιογράφο πριν από την έναρξη της δίκης κεκλεισμένων των θυρών στην πόλη Γεκατερίνμπουργκ. 

Ο Γκέρσκοβιτς, με ξυρισμένο κεφάλι, στεκόταν μέσα σε έναν γυάλινο κλωβό και απηύθυνε χαμηλόφωνα ένα "γεια" στους δημοσιογράφους συναδέλφους του που αναγνώρισε. 

Ο Έβαν Γκέρσκοβιτς κρατείται από τον Μάρτιο του 2023 με την κατηγορία της κατασκοπείας και είναι ο πρώτος Αμερικανός δημοσιογράφος που συλλαμβάνεται στη Ρωσία με την κατηγορία της κατασκοπείας μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. 

Στην περίπτωση που κριθεί ένοχος, μπορεί να καταδικαστεί σε κάθειρξη έως και 20 ετών.

Ο Αμερικανός δημοσιογράφος της Wall Street Journal – ο οποίος εργαζόταν για λογαριασμό του AFP στη Μόσχα από το 2020 ως το 2021- κατηγορείται ότι συγκέντρωνε «απόρρητες πληροφορίες» για τη ρωσική εταιρεία Uralvagonzavod - εταιρεία που κατασκευάζει άρματα μάχης για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία - για λογαριασμό της CIA

Ο ίδιος, η εφημερίδα του και η κυβέρνηση των ΗΠΑ απορρίπτουν τις κατηγορίες και δηλώνουν ότι έκανε απλώς τη δουλειά του ως δημοσιογράφου διαπιστευμένου από το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών για να εργαστεί εκεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Δημοσιογράφος Ρωσία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark