Το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν ανακοίνωσε σήμερα ότι η Κίνα πραγματοποίησε «συνδυαστικές επιχειρήσεις περιπολίας κι επιχειρησιακής ετοιμότητας», κοντά στο νησί, με τη συμμετοχή 26 στρατιωτικών αεροσκαφών, όπως επίσης και πολεμικών πλοίων στο τελευταίο επεισόδιο κλιμάκωσης της έντασης στο Στενό της Ταϊβάν.

Η Κίνα, που θεωρεί την Ταϊβάν δικό της έδαφος, υπενθυμίζεται ότι πριν από 1 μήνα πραγματοποίησε τις ασκήσεις «Κοινό Ξίφος-2024Α» τρεις ημέρες μετά την ορκωμοσία του νέου προέδρου Λάι Τσινγκ-τε, τον οποίο το Πεκίνο χαρακτηρίζει «αυτονομιστή».

Το Πεκίνο δήλωσε ότι οι ασκήσεις ήταν «τιμωρία» για την ομιλία ορκωμοσίας του Λάι τη Δευτέρα, κατά την οποία δήλωσε ότι οι δύο πλευρές στο Στενό της Ταϊβάν δεν είναι η μία κατώτερη της άλλης, κάτι που η Κίνα θεώρησε ως δήλωση ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές χώρες. Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν επαρχία της, που απλά εκκρεμεί να επανενωθεί με την ηπειρωτική χώρα μετά το τέλος του κινεζικού εμφυλίου πολέμου το 1949, στις οποίες επικράτησαν οι κομμουνιστές του Μάο Τσετούγκ επί των εθνικιστών.

