Η αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD) έδωσε στη δημοσιότητα εντυπωσιακά πλάνα από drone, στα οποία καταγράφεται η επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψης ομάδας εφήβων που φέρονται να έκαναν «subway surfing», ταξιδεύοντας δηλαδή πάνω στην οροφή κινούμενου συρμού του μετρό στο Μπρούκλιν.

New York City police released dramatic drone footage of officers tracking down a group of teens who authorities say were subway surfing on top of a train in Brooklyn. https://t.co/EmffxydKZo pic.twitter.com/BzaAokstaV July 27, 2026



Το βίντεο δείχνει το drone να παρακολουθεί τους νεαρούς από αέρος μέχρι τη στιγμή που το τρένο ακινητοποιείται στον επόμενο σταθμό και αστυνομικοί τους περικυκλώνουν, βάζοντας τέλος στο επικίνδυνο «παιχνίδι» τους.

This weekend, New York City police released new video of a dangerous trend that authorities call deadly, known as subway surfing. pic.twitter.com/M7EscCM6KI — CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) July 27, 2026

Σύμφωνα με τις αρχές, οι συλλήψεις αποτελούν μέρος της εκστρατείας της NYPD για την αντιμετώπιση του φαινομένου, το οποίο έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις τα τελευταία χρόνια, κυρίως μεταξύ εφήβων που αναζητούν προβολή μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Το ειδικό πρόγραμμα επιτήρησης με drones επιτρέπει στους αστυνομικούς να εντοπίζουν άμεσα όσους βρίσκονται πάνω στους συρμούς και να ακινητοποιούν με ασφάλεια το τρένο στον επόμενο σταθμό.

Μια «μόδα» που γίνεται ολοένα πιο φονική

Το λεγόμενο «subway surfing» ή «train surfing» δεν είναι νέο φαινόμενο, όμως τα τελευταία χρόνια έχει γνωρίσει νέα έξαρση εξαιτίας των βίντεο που δημοσιεύονται σε TikTok, Instagram και άλλες πλατφόρμες.

Οι συμμετέχοντες σκαρφαλώνουν στην οροφή κινούμενων συρμών ή στέκονται εξωτερικά των βαγονιών, αψηφώντας τον κίνδυνο πρόσκρουσης σε γέφυρες, σήματα ή άλλες κατασκευές, καθώς και τον κίνδυνο πτώσης στις γραμμές.

In Colombia, two people brought Subway Surfers to life with a real-world chase that looked straight out of the game. 🚆🏃‍♂️pic.twitter.com/lwns3hSven — Enezator (@Enezator) December 23, 2025

Η πρακτική καταγράφεται ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνα στη Νέα Υόρκη, ενώ αργότερα εξαπλώθηκε σε διάφορες χώρες, αποκτώντας ιδιαίτερη δημοτικότητα σε ορισμένα κράτη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και στη Νότια Αφρική.

Με την εξάπλωση των social media, το φαινόμενο απέκτησε νέα δυναμική, καθώς πολλοί ανήλικοι επιδιώκουν να καταγράψουν θεαματικά βίντεο αδιαφορώντας για τον κίνδυνο.

Δεκάδες νεκροί τα τελευταία χρόνια

Η Νέα Υόρκη έχει καταγράψει σειρά θανατηφόρων περιστατικών. Μόνο τα τελευταία χρόνια αρκετοί ανήλικοι έχασαν τη ζωή τους είτε όταν χτύπησαν σε μεταλλικές κατασκευές είτε όταν έπεσαν από τους συρμούς.

Σύμφωνα με την NYPD, η μέση ηλικία όσων εμπλέκονται σε τέτοιες περιπτώσεις είναι μόλις 14 ετών, ενώ το πρόγραμμα επιτήρησης με drones έχει ήδη αποτρέψει περισσότερα από 200 περιστατικά από την έναρξή του το 2022.

Πρόσφατα, η οικογένεια ενός 14χρονου που σκοτώθηκε κάνοντας «subway surfing» απηύθυνε δημόσια έκκληση στους νέους να μην μιμηθούν την επικίνδυνη πρακτική, υπογραμμίζοντας ότι «κανένα βίντεο στα social media δεν αξίζει μια ανθρώπινη ζωή».

Bro thinks he’s in subway surfers 🤣💀 pic.twitter.com/d3fsH6AOQL — Insane Reality Leaks (@InsaneReality) April 21, 2024

Οι αρχές ενισχύουν τα μέτρα

Εκτός από τη χρήση drones, η Μητροπολιτική Αρχή Μεταφορών (MTA) και η δημοτική αρχή της Νέας Υόρκης έχουν ξεκινήσει εκστρατείες ενημέρωσης στα σχολεία, ενώ δοκιμάζουν και νέες τεχνικές παρεμβάσεις στους συρμούς ώστε να δυσκολεύεται η πρόσβαση στις οροφές των βαγονιών.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο συνδυασμός τεχνολογίας, ενημέρωσης και αυστηρότερης επιτήρησης αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο περιορισμού μιας πρακτικής που συνεχίζει να απειλεί κυρίως ανήλικους.



Πηγή: skai.gr

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