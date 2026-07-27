Οι αστυνομικές αρχές της Πορτογαλίας κατάσχεσαν πάνω από 2,6 τόνους κοκαΐνης, με εκτιμώμενη αξία στην αγορά των 500 εκατ. ευρώ, στον Ατλαντικό Ωκεανό ανοικτά των ακτών της χώρας.

Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε ένα ταχύ φουσκωτό σκάφος, το οποίο χρησιμοποιούν συνήθως οι λαθρέμποροι για να ανακτούν παράνομα φορτία που ρίχνονται στη θάλασσα από μεγάλα πλοία που φτάνουν από τη Νότια Αμερική, ανέφερε η αστυνομία Guardia di Finanza σε ανακοίνωσή της.

Όπως αναφέρει το Reuters, συνελήφθησαν τέσσερα άτομα που επέβαιναν στο σκάφος – δύο Ισπανοί, ένας κάτοικος του Γιβραλτάρ και ένας Αλβανός που διαμένει στην Ιταλία.



A Polícia Marítima, em articulação com a Polícia Judiciária, a Marinha e a Força Aérea, intercetou uma Embarcação de Alta Velocidade (EAV) que transportava 2627 kg de cocaína, a 50 milhas náuticas (aproximadamente 93 km) a sudoeste do Cabo Espichel. pic.twitter.com/XyclLF5DAc — Autoridade Marítima Nacional (@amn_portugal) July 25, 2026

Η επιχείρηση διεξήχθη σε συνεργασία με τις ισπανικές και πορτογαλικές αρχές, ενώ οι Ιταλοί εισαγγελείς της βόρειας πόλης της Μπρέσια συντόνισαν τις έρευνες.

Η αξία χονδρικής της κοκαΐνης εκτιμάται σε περίπου 78 εκατ. ευρώ και τα κέρδη από τη λιανική πώληση υπολογίζονται στα 500 εκατ. ευρώ.



Πηγή: skai.gr

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