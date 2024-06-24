Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ για διάδοση παραπληροφόρησης γι 'αυτόν κατά τη διάρκεια των οκτώ και πλέον μηνών πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

«Έχω ακούσει πάμπολες φορές την ίδια πηγή να λέει ότι ποτέ δεν έχω προβεί σε επιθετικές δηλώσεις κατά της Χαμάς, ότι ποτέ δεν καταδίκασα τη Χαμάς, ότι είμαι υποστηρικτής της Χαμάς», είπε ο Γκουτέρες σε συνέντευξη Τύπου αναφορικά με την εγκυρότητα των πληροφοριών, χωρίς να κατονομάσει το Ισραήλ.

«Έχω καταδικάσει τη Χαμάς 102 φορές, 51 από αυτές σε επίσημες ομιλίες, οι άλλες σε διαφορετικά φόρουμ», είπε. «Η αλήθεια, στο τέλος, πάντα κερδίζει».

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ Γκιλάντ Ερντάν τόνισε ότι οι καταδίκες του Γκουτέρες είναι «κούφια λόγια σε σύγκριση με τις ενέργειές του».

«Ο μοναδικός του στόχος είναι να βοηθήσει τη Χαμάς να επιβιώσει από αυτόν τον πόλεμο. Θεωρούμε ελεεινό το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας αρνείται να τηρήσει τα πρότυπα του ΟΗΕ και παρουσιάζει μια στρεβλή εικόνα των γεγονότων στο πεδίο», ανέφερε ο Ερντάν, προσθέτοντας «ο Αντόνιο Γκουτέρες είναι ένας συνεργός του τρόμου και πρέπει να παραιτηθεί σήμερα».

Οι σχέσεις μεταξύ τω Ηνωμένων Εθνών και Ισραήλ ήταν επί μακρόν τεταμένες και έχουν επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς.

Το Ισραήλ έχει κατηγορεί τον ΟΗΕ για μεροληψία εναντίον του και το προσωπικό του ΟΗΕ για συνεργασία με τη Χαμάς και άλλους μαχητές.

Ο ΟΗΕ ερευνά ορισμένες από τις κατηγορίες, αλλά έχει διευκρινίσει ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει λάβει ακόμη αποδεικτικά στοιχεία από το Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

