Η Μαρίν Λεπέν είναι το όνομα που έχει ταυτιστεί με το κόμμα Εθνική Συσπείρωση, αλλά είναι ο προστατευόμενός της Ζορντάν Μπαρντελά που θα μπορούσε να αναδειχθεί σε έναν από τους πιο ισχυρούς ρόλους στη Γαλλία μετά τις πρόωρες εκλογές.

Ο Μπαρντελά ανέβηκε στις τάξεις του ευρωσκεπτικιστικού και αντιμεταναστευτικού κόμματος Εθνική Συσπείρωση (RN) για να γίνει πρόεδρος το 2022, με τη νιότη, την εμφάνιση και την ευφυΐα του να συμβάλλουν στην προσέλκυση νεότερων ψηφοφόρων στα social media.

Σύντομα, θα μπορούσε να γίνει πρωθυπουργός εάν η Εθνική Συσπείρωση κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία στις προσεχείς κοινοβουλευτικές εκλογές και είναι μόλις 28 ετών.

Η άνοδος του Μπαρντελά από εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος το 2017 σε πρόεδρο μέσα σε πέντε χρόνια είναι αξιοσημείωτη για έναν άνδρα που είναι μόλις 28 ετών.

Η άνοδος στις τάξεις του κόμματος

Γεννημένος το 1995 στο Drancy στο βόρειο προάστιο του Παρισιού Seine-Saint-Denis, μια περιοχή που χαρακτηρίζεται για το χαμηλό βιοτικό επίπεδο, τα υψηλά ποσοστά εγκληματικότητας και την ανεπαρκή δημόσια στέγαση, ο Μπαρντελά ήταν το μοναδικό παιδί γονέων ιταλικής καταγωγής, αν και ο παππούς του πατέρα του ήταν Αλγερινός.

Ο Μπαρντελά διέπρεψε στις οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες σε ιδιωτικό κολέγιο και εντάχθηκε στο τότε γνωστό ως Εθνικό Μέτωπο σε ηλικία 16 ετών. Στη συνέχεια συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης του Παρισιού, πριν τις εγκαταλείψει για να επικεντρωθεί στην πολιτική.

Ο Μπαρντελά έχει συχνά προβάλλει ως πλεονέκτημα το μέσο υπόβαθρό του, αναφέρουν αναλυτές, στοχεύοντας ιδιαίτερα σε αυτούς που μπορεί να συμμετείχαν στις πρόσφατες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις των Κίτρινων Γιλέκων ενάντια στο αυξανόμενο κόστος ζωής και την οικονομική ανισότητα.

Οι πολιτικοί σχολιαστές επισημαίνουν ότι ο πατέρας του Μπαρντελά ήταν στην πραγματικότητα ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας που ζούσε στο εύπορο προάστιο του Montmorency, όπου ο Μπαρντελά πέρασε μεγάλο μέρος της παιδικής του ηλικίας μετά το διαζύγιο των γονιών του. Ο Μπαρντελά και η Εθνική Συσπείρωση έχουν, ωστόσο, εκμεταλλευτεί στο έπακρο τη «ταπεινή καταγωγή του».

«Ενώ πολλοί από το γαλλικό πολιτικό κατεστημένο σπούδασαν πολιτική, ο Μπαρντελά σπούδασε γεωγραφία πριν εγκαταλείψει τις σπουδές για να επικεντρωθεί στην πολιτική του καριέρα. Δεν ντρέπεται να μιλήσει για την ταπεινή του καταγωγή και είναι ένας από τους λίγους πολιτικούς υψηλού προφίλ που μπορούν να αναφερθούν στα μειονεκτήματα της περιθωριοποίησης», εξηγεί ο Joseph Downing, συνεργάτης στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο του London School of Economics.

«Ακόμη και ο ηγέτης της άκρας αριστεράς, Ζαν- Λυκ Μελανσόν, αν και γεννημένος από Ευρωπαίους έποικους γονείς στο Μαρόκο, στερείται ορισμένων από τα διαπιστευτήρια του Μπαρντελά», προσθέτει.

Η άνοδος του Μπαρντελά έγινε υπό την αιγίδα της αρχηγού του κόμματος, Μαρίν Λεπέν, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι τον γνώρισε αφού έβγαινε με την κόρη του στενού φίλου και έμπιστού της, Φρεντερίκ Σατιγιόν. Πράγματι, σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα σε λίγες εβδομάδες από τη συνάντησή του με τη Λεπέν το 2017, είχε γίνει εκπρόσωπος του κόμματος. Δύο χρόνια αργότερα, έγινε μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) πριν γίνει πρόεδρος του κόμματος το 2022.

Η γρήγορη άνοδος του Μπαρντελά στο κόμμα του χάρισε το παρατσούκλι του «λιονταριού», αλλά πιθανότατα επρόκειτο για στρατηγική κίνηση της Λεπέν, καθώς προσπαθούσε να εκσυγχρονίσει το κόμμα και να προσελκύσει νέους ψηφοφόρους.

Ο Μπαρντελά νέος και εμφανίσιμος είναι δημοφιλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει 1,6 εκατομμύρια οπαδούς του TikTok, έχει αμβλύνει την εικόνα και τη φήμη του ακροδεξιού κόμματος και έχει ενισχύσει το προφίλ και την απήχησή του στους νεότερους και στις γυναίκες ψηφοφόρους. Το φαινόμενο έχει ονομαστεί ακόμη και «Μανία Μπαρντελά», καθώς εκατοντάδες νεαρές γυναίκες παρακολουθούν εκδηλώσεις από την καμπάνια του.

Η δημοτικότητα του Μπαρντελά έχει επίσης τροφοδοτήσει την κριτική για το «αγόρι της αφίσας» της σκληρής δεξιάς. Οι επικριτές λένε ότι η ευφυΐα του στα μέσα ενημέρωσης και η ρητορική του για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης και του εγκλήματος μπορεί να προσελκύσουν το εκλογικό σώμα, αλλά του λείπει η πολιτική ουσία.

Ακόμη και η θητεία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επικριθεί για το γεγονός ότι υποστήριξε δημοσίως ορισμένα ζητήματα, όπως τα δικαιώματα των γυναικών σχετικά με την πρόσβαση στην άμβλωση και την ίση αμοιβή και τα μέτρα ελέγχου της μετανάστευσης, αλλά απουσίαζε από τις ψηφοφορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Μπαρντελά έχει αρνηθεί τις κατηγορίες που αφορούν στην απουσία του.

Ο Μπαρντελά έχει πει στους ψηφοφόρους ότι θα «αποκαταστήσει την τάξη», θα περιορίσει τη μετανάστευση και θα αντιμετωπίσει την παραβατικότητα, αλλά αυτός και η Λεπέν υπαναχώρησαν σε ορισμένες από τις πιο σκληρές υποσχέσεις και τη ρητορική τους σε ζητήματα που αφορούν για παράδειγμα στην έξοδο της Γαλλίας από το ΝΑΤΟ και μετριάζοντας την παραδοσιακή φιλορωσική στάση του κόμματος. Είπε ότι θα εξακολουθούσε να υποστηρίζει την αποστολή όπλων στην Ουκρανία, αλλά όχι την ανάπτυξη χερσαίων στρατευμάτων, σε αντίθεση με τον Μακρόν.

«Πρώτον, η Λεπέν και ο Μπαρντελά προσπαθούν να καθησυχάσουν τους ψηφοφόρους και τις αγορές ότι δεν θα διαταράξουν την ισορροπία», δήλωσε ο Χόλγκερ Σμίντινγκ, επικεφαλής οικονομολόγος της Berenberg Bank.

«Ρίχνουν τους τόνους σε προηγούμενες δημοσιονομικές απαιτήσεις της Λεπέν όπως ανατροπή της μεταρρύθμισης των συντάξεων, μεγάλες φορολογικές περικοπές για νέους ή/και πολίτες χαμηλού εισοδήματος. Αντίθετα, η Λεπέν υπόσχεται ότι μια κυβέρνηση υπό την ηγεσία της RN θα συνεργαστεί με τον Πρόεδρο Μακρόν. Μάλιστα, προκειμένου να αποκτήσει επιρροή στο πολιτικό κέντρο, η Εθνική Συσπείρωση αφαίρεσε μέρη από το μανιφέστο του που ήταν υπέρ του Πούτιν», σημειώνει ο Σμίντινγκ.

Η ευκαιρία του Μπαρντελά

Η ευκαιρία που έχει ο Μπαρντελά να ανέλθει στην εξουσία οφείλεται στην απόφαση σοκ του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες εκλογές μετά την άνοδο της RN στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νωρίτερα τον Ιούνιο.

Η κίνηση θεωρείται από πολλούς αναλυτές ως ένα επικίνδυνο στοίχημα για τον Μακρόν, καθώς θα μπορούσε να ενδυναμώσει σε μεγάλο βαθμό τους πολιτικούς του αντιπάλους της ακροδεξιάς ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027. Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, ο Μακρόν μπορεί να στοιχηματίζει ότι η RN θα αποκτήσει έναν πιο εξέχοντα ρόλο στη γαλλική πολιτική, αλλά θα αποτύχει στην άσκηση της εξουσίας, γεγονός που θα «ξεφουσκώσει» τα ποσοστά του πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2027.

Δημοσκοπήσεις που έγιναν τον Ιούνιο δείχνουν ότι το λαϊκιστικό-εθνικιστικό RN προηγείται με ποσοστό έως και 35% των ψήφων, μπροστά από το αριστερό μπλοκ του Νέου Λαϊκού Μετώπου που συγκεντρώνει ποσοστό 25-26%, ενώ η κεντρώα συμμαχία Μαζί του Μακρόν καταλαμβάνει την τρίτη θέση με περίπου 19% των ψήφων.

Ακόμα κι αν δεν καταφέρει κανείς να έχει την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, οι αναλυτές λένε ότι μια ισχυρή παρουσία της Εθνικής Συσπείρωσης θα ασκήσει πίεση στον Μακρόν να διορίσει πρωθυπουργό από το κόμμα.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός θα έχει σημαντικό λόγο για την εσωτερική και οικονομική πολιτική της Γαλλίας, ενώ ο Μακρόν, ως πρόεδρος, θα παραμείνει υπεύθυνος για την εξωτερική πολιτική και την άμυνα.

Η Εθνική Συσπείρωση έχει ήδη πει ότι ο Μπαρντελά θα προταθεί για την πρωθυπουργία μόνο εάν το κόμμα έχει την απόλυτη πλειοψηφία, ενώ η Μαρίν Λεπέν θα είναι η υποψήφια του για τις προεδρικές εκλογές του 2027.

Από την πλευρά του, ο Μπαρντελά τόνισε πρόσφατα ότι «θα χρειάζεται την απόλυτη πλειοψηφία για να κυβερνήσει», ρίχνοντας το γάντι στους υποστηρικτές του για να βγουν και να ψηφίσουν.



Πηγή: skai.gr

