Η Ουκρανία θέλει το ευρωπαϊκό «αντί-Patriot» Freyja έτοιμο μέσα στο 2027

Η Ουκρανία θέλει να έχει έτοιμο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους το πρώτο πρωτότυπο του ευρωπαϊκού αντιβαλλιστικού συστήματος με την κωδική ονομασία Freyja, καθώς το Κίεβο πιέζει τους συμμάχους του να συμβάλουν στην ανάπτυξη ενός όπλου ικανού να αναχαιτίζει τους ρωσικούς πυραύλους.

Ο αναπληρωτής γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, Νταβίντ Αλογιάν, ο οποίος έχει την εποπτεία του προγράμματος Freyja, δήλωσε ότι σύντομα αναμένεται να συνεδριάσει για πρώτη φορά η διεθνής συντονιστική επιτροπή που έχει αναλάβει να υπολογίσει το κόστος έρευνας και ανάπτυξης του συστήματος.

Η αντιβαλλιστική συμμαχία εγκαινιάστηκε επίσημα πριν από δύο εβδομάδες σε σύνοδο κορυφής στο Παρίσι, όπου συμμετείχαν οι ηγέτες δέκα ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και περίπου δώδεκα μεγάλες αμυντικές εταιρείες.

«Δεδομένου ότι εργαζόμαστε σε ένα τόσο πιεστικό χρονοδιάγραμμα, έχουμε έναν φιλόδοξο στόχο: να έχουμε έτοιμο ένα MVP (ελάχιστα βιώσιμο προϊόν) μέχρι το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους», ανέφερε ο Αλογιάν.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για ένα πρωτότυπο σύστημα το οποίο θα μπορεί ήδη να επιδεικνύει τα πρώτα πρακτικά αποτελέσματά του.

Η εξάρτηση από τους Patriot

Η Ουκρανία εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα αμερικανικής κατασκευής συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, τα οποία αποτελούν το μοναδικό όπλο στο οπλοστάσιό της που έχει αποδείξει ότι μπορεί αξιόπιστα να καταρρίπτει τους ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι κινούνται με ταχύτητες πολλαπλάσιες του ήχου.

Ωστόσο, οι παραδόσεις συστημάτων Patriot έχουν επηρεαστεί από την πολιτική αβεβαιότητα, τα περιορισμένα αποθέματα και τον μεγάλο χρόνο που απαιτείται για την παραγωγή νέων μονάδων.

Τον τελευταίο μήνα η Ρωσία έχει εντείνει τις βαλλιστικές επιθέσεις εναντίον του Κιέβου και της στρατηγικής σημασίας πόλης-λιμανιού της Οδησσού, εξαπολύοντας δεκάδες πυραύλους. Η Ουκρανία κατάφερε να αναχαιτίσει μόνο ένα μέρος αυτών των επιθέσεων, κυρίως λόγω της έλλειψης διαθέσιμων πυραύλων αναχαίτισης.

Το Κίεβο δηλώνει έτοιμο να διαθέσει στο πρόγραμμα Freyja έναν εκτοξευτή και έναν πύραυλο αναχαίτισης, με τον Ζελένσκι να υποστηρίζει ότι η επιχειρησιακή αξιοποίησή τους είναι πλέον «ζήτημα δοκιμών». Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει εκφράσει την ελπίδα ότι το σύστημα θα μπορούσε να τεθεί σε λειτουργία μέσα σε έναν χρόνο.

Συμμετοχή ευρωπαϊκών αμυντικών κολοσσών

Η Ουκρανία αναμένει από τους συμμάχους της να συνεισφέρουν τεχνογνωσία και τεχνολογία, όπως σύγχρονα ραντάρ, αισθητήρες, αλλά και ειδικές γνώσεις στον τομέα της καθοδήγησης πυραύλων και των ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου.

Μεταξύ των εταιρειών που έχουν ενταχθεί μέχρι στιγμής στην προσπάθεια βρίσκονται η Eurosam, κατασκευάστρια του συστήματος αναχαίτισης SAMP/T, καθώς και οι Leonardo, Thales και Saab.

Η ουκρανική εταιρεία κατασκευής πυραύλων και drones Fire Point, η οποία ανέπτυξε τον πύραυλο cruise Flamingo, έχει δηλώσει ότι θα αποτελέσει τον βασικό βιομηχανικό εταίρο του προγράμματος. Τον περασμένο μήνα ανακοίνωσε συμφωνία με τη γερμανική αμυντική εταιρεία Hensoldt για την παροχή ραντάρ.

Το Freyja αποτελεί προσπάθεια δημιουργίας μιας οικονομικότερης εναλλακτικής λύσης απέναντι στο Patriot, από το οποίο εξαρτώνται επίσης αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Άλλα ευρωπαϊκά συστήματα αεράμυνας, όπως το γαλλοϊταλικό SAMP/T και το γερμανικό IRIS-T, δεν έχουν μέχρι στιγμής αποδείξει ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά βαλλιστικούς πυραύλους.

Ο Ζελένσκι παρομοίασε τη συμμαχία Freyja με το Lego, υποστηρίζοντας ότι ο στόχος είναι να συνδυαστούν διαφορετικά τεχνολογικά «κομμάτια» από κορυφαίες εταιρείες της αμυντικής βιομηχανίας.

Σύμφωνα με τον Αλογιάν, οι κατασκευαστές καλούνται να αναπτύξουν ένα πλαίσιο συστήματος με εναλλάξιμα εξαρτήματα.

«Η συνολική λογική αυτού του συστήματος είναι ότι θα βασίζεται σε μια ανοιχτή αρχιτεκτονική», δήλωσε. «Εάν η Δανία πει “θέλω το σύστημα Freyja με ένα ραντάρ Weibel κατασκευασμένο στη Δανία”, αυτό είναι απολύτως εφικτό. Αν η Σουηδία θέλει το σύστημα της Saab, επίσης δεν υπάρχει πρόβλημα».

Παράλληλα, εξετάζεται η δημιουργία ενός ειδικού φορέα, πιθανώς ενός ταμείου, ο οποίος θα συγκεντρώνει τις συνεισφορές των χωρών και θα διασφαλίζει τη σταθερή χρηματοδότηση του έργου.

Ο Αλογιάν εκτιμά επίσης ότι η άμεση συμμετοχή των επιχειρήσεων, παράλληλα με τις κυβερνήσεις, θα μπορούσε να περιορίσει τη γραφειοκρατία.

«Η συμμαχία πρέπει να είναι πρακτική και όχι πολιτική», τόνισε.

Πηγή: skai.gr

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