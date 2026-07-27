06 | Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της χούντας: το τέλος ενός μύθου

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Τι μας λέει τελικά η πολιτιστική έκρηξη των ετών 1970-1973 για την ελληνική κοινωνία; Πώς διαμορφώθηκε μετά τη Μεταπολίτευση η εικόνα της επταετίας και γιατί πολλάαπό όσα συνέβησαν έμειναν στη σκιά; Στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς, ο Στάθης Καλύβας, καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, και η σκηνοθέτις Νατάσα Τριανταφύλλη συνοψίζουν τα συμπεράσματα της έρευνάς τους, με αφορμή το βιβλίο Big Bang 1970-1973: Η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας.