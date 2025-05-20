Άκαρπες έχουν αποβεί τις τελευταίες εβδομάδες οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς που πραγματοποιούνται στην Ντόχα καθώς οι διαφορές των δύο μερών είναι θεμελιώδεις, όπως επισημαίνει το Κατάρ με την αστάθεια που επικρατεί στη Μέση Ανατολή να την χαρακτηρίζει «ανυπόφπορη». Την ίδια ώρα, τα ισραηλινά πυρά πυκνώνουν πάνω από τη Γάζα με την ανθρωπιστική βοήθεια που φτάνει στον παλαιστινιακό θύλακα να είναι ισχνή και τον ΟΗΕ να προειδοποιεί για δεκάδες χιλιάδες μωρά που μπορεί να πεθάνουν τα επόμενα 24ωρα.

Ο Τομ Φλέτσερ, αναπληρωτής γενικός γραμματέας του ΟΗΕ για ανθρωπιστικά θέματα προειδοποίησε ότι «14.000 μωρά θα μπορούσαν να πεθάνουν σε 48 ώρες, εάν δεν φτάσει ανθρωπιστική βοήθεια».

«Θέλω να σώσω όσο το δυνατόν περισσότερα από αυτά τα 14.000 μωρά τις επόμενες 48 ώρες. Πρέπει να κατακλύσουμε τη Λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια» ανέφερε μιλώντας στο BBC.

Πρόκειται για έναν «ανατριχιαστικό» αριθμό επισήμανε εξηγώντας ότι ο αριθμός αυτός προκύπτει από «πολλούς ανθρώπους που βρίσκονται επί τόπου - βρίσκονται στα ιατρικά κέντρα, βρίσκονται στα σχολεία...προσπαθώντας να αξιολογήσουν τις ανάγκες» ενώ όπως λέει πολλοί από αυτοί έχουν σκοτωθεί.

Μηδαμινή η βοήθεια στη Γάζα

Η διεθνής πίεση για έναν επικείμενο λιμό στον παλαιστινιακό θύλακα ανάγκασε τον ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου να ανακοινώσει την Κυριακή το βράδυ ότι θα χαλαρώσει τον καταστροφικό αποκλεισμό για να αποτρέψει μια «κρίση λιμού» στη Γάζα - αλλά μόνο σε ελάχιστο επίπεδο.

Μόλις πέντε φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια έφτασαν τη Δευτέρα στη Γάζα, αφότου το Ισραήλ τερμάτισε τον 11εβδομάδων αποκλεισμό με τον Τομ Φέτσερ να το χαρακτηρίζει «σταγόνα στον ωκεανό» και εντελώς ανεπαρκές για τις ανάγκες του πληθυσμού.

Πρόκειται για φορτηγά τα οποία περιέχουν παιδικές τροφές και είδη διατροφής τα οποία τεχνικά βρίσκονται στη Γάζα, αλλά δεν έχουν φτάσει στους αμάχους που βρίσκονται στις κοινότητες, καθώς αυτές βρίσκονται στην άλλη πλευρά των συνόρων.

Ο Φλέτσερ εξέφρασε την ελπίδα να φτάσουν σήμερα στη Γάζα 100 φορτηγά - προσθέτοντας ότι «πρέπει να κατακλύσουμε τη Λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια».

Προειδοποιήσεις και πιέσεις

Παράλληλα, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και ο Καναδάς καταδίκασαν τις ισραηλινές επιθέσεις καταγγέλλοντας την εκτεταμένη επίθεσή του στη Γάζα και το μπλοκάρισμα της βοήθειας στην περιοχή. Χρησιμοποιώντας έναν πιο επιθετικό τόνο, απείλησαν τη Δευτέρα να λάβουν «συγκεκριμένα μέτρα», συμπεριλαμβανομένων στοχευμένων κυρώσεων, εάν το Ισραήλ δεν σταματήσει την ανανεωμένη στρατιωτική του επίθεση και συνεχίσει να εμποδίζει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Πρόκειται για μια στροφή ιδίως τόσο του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και του Καναδά οι οποίες έχουν υποστηρίξει σε μεγάλο βαθμό τον πόλεμο του Ισραήλ και έχουν επιμείνει στο «δικαίωμά» του να αμύνεται μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ.

Και οι τρεις χώρες έχουν ζητήσει να επιτραπεί η είσοδος περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα, την επιστροφή των ομήρων και τον τερματισμό των μαχών, αλλά δεν έχει ασκηθεί ισχυρή, συντονισμένη διπλωματική πίεση στην κυβέρνηση Νετανιάχου.

Η αντίδραση του ισραηλινού πρωθυπουργού ήταν άμεση ο οποίος έκρινε ότι οι χώρες προσφέρουν κατ’ αυτόν τον τρόπο «τεράστιο βραβείο» στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

«Ζητώντας το Ισραήλ να βάλει τέλος στον αμυντικό πόλεμο για την επιβίωσή μας προτού καταστραφούν οι τρομοκράτες της Χαμάς στα σύνορά μας κι απαιτώντας (να εγκαθιδρυθεί) παλαιστινιακό κράτος, οι ηγέτες στο Λονδίνο, στην Οτάβα και στο Παρίσι προσφέρουν τεράστιο βραβείο για τη γενοκτονική επίθεση εναντίον του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου (2023) κι ενθαρρύνουν νέες φρικαλεότητες αυτού του είδους», τόνισε ο κ. Νετανιάχου σε ανακοίνωση.

Νέα επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα

Το Σαββατοκύριακο, το Ισραήλ εξαπέλυσε μια νέα καταστροφική χερσαία επίθεση στη Γάζα ακριβώς τη στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από την περιοχή χωρίς να επικυρώσει εκεχειρία και συμφωνία για την απελευθέρωση ομήρων.

Το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε τη νέα στρατιωτική επίθεση στη Γάζα στις 5 Μαΐου. Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν αργότερα ότι στόχος της επιχείρησης ήταν η επίτευξη «όλων των στόχων του πολέμου στη Γάζα», συμπεριλαμβανομένης της ήττας της Χαμάς και της εξασφάλισης της απελευθέρωσης των εναπομεινάντων ομήρων στην περιοχή.

Τη Δευτέρα, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ σχεδιάζει να «πάρει τον έλεγχο ολόκληρης της Λωρίδας της Γάζας».

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Γάζας ανέφερε σε τελευταία της ενημέρωση ότι οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έχουν σκοτώσει μέχρι στιγμής σήμερα τουλάχιστον 44 Παλαιστίνιους στη Γάζα.

«Ομάδες πολιτικής άμυνας έχουν μεταφέρει (σε ​​νοσοκομεία) τουλάχιστον 44 νεκρούς, κυρίως παιδιά και γυναίκες, καθώς και δεκάδες τραυματίες» σε όλη τη Γάζα, δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Μαχμούντ Μπασάλ στο Γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.