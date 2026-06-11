Ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) σε αποθήκη του σιδηροδρομικού δικτύου στην πόλη Κονοτόπ στην περιφέρεια Σούμι, της βόρειας Ουκρανίας, στοίχισε τη ζωή σε εργαζόμενο των σιδηροδρόμων, δήλωσε σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος του ουκρανικού σιδηροδρομικού δικτύου.

Άλλοι τέσσερις εργαζόμενοι τραυματίστηκαν στην επίθεση, δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ολεξάντρ Περτσόφσκι, διευθύνων σύμβουλος της Ukrzaliznytsia.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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