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Ρωσική επίθεση σε σιδηροδρομική αποθήκη στη βόρεια Ουκρανία - Ένας νεκρός

Τέσσερις ακόμη εργαζόμενοι τραυματίστηκαν από την επίθεση, σύμφωνα με δηλώσεις του Ολεξάντρ Περτσόφσκι, διευθύνοντα συμβούλου της Ukrzaliznytsia

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drone

Ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) σε αποθήκη του σιδηροδρομικού δικτύου στην πόλη Κονοτόπ στην περιφέρεια Σούμι, της βόρειας Ουκρανίας, στοίχισε τη ζωή σε εργαζόμενο των σιδηροδρόμων, δήλωσε σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος του ουκρανικού σιδηροδρομικού δικτύου.

Άλλοι τέσσερις εργαζόμενοι τραυματίστηκαν στην επίθεση, δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ολεξάντρ Περτσόφσκι, διευθύνων σύμβουλος της Ukrzaliznytsia.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Ουκρανία Ρωσία Σούμι Πόλεμος στην Ουκρανία
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