Συνελήφθη η βασίλισσα της ομορφιάς του Βιετνάμ για απάτη με ζελεδάκια

Οι αρχές του Βιετνάμ συνέλαβαν τη βασίλισσα της ομορφιάς της χώρας για εξαπάτηση των καταναλωτών. Πρόκειται για την Nguyen Thuc Thuy Tien που προωθούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ζελεδάκια ισχυριζόμενη πως ήταν πλούσια σε φυτικές ίνες.

Ωστόσο, δέχτηκε σφοδρές κριτικές καθώς οι καταναλωτές που τα δοκίμασαν ανακάλυψαν πως αυτό που υπόσχονταν το συμπλήρωμα διατροφής, δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα.

Πρώην νικήτρια του διαγωνισμού ομορφιάς Miss Grand International, η Nguyen είναι γνωστή προσωπικότητα στο Βιετνάμ.

Η Nguyen διαφήμιζε τα Kera Supergreens Gummies με άλλους influencers και ισχυρίζονταν πως ένα ζελεδάκι περιείχε φυτικές ίνες που αντιστοιχούσαν σε ένα πιάτο με λαχανικά. Ωστόσο, ένας καταναλωτής έστειλε το προϊόν για έλεγχο σε εργαστήριο και διαπιστώθηκε πως κάθε ζελεδάκι περιείχε μόλις 16mg φυτικών ινών, ενώ ισχυρίζονταν πως είχε 200mg.

Στη συνέχεια, οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα, η οποία διαπίστωσε ότι για την παρασκευή των συμπληρωμάτων χρησιμοποιήθηκαν χαμηλής ποιότητας συστατικά με χαμηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες.

Επίσης, στη συσκευασία του προϊόντος δεν αναγραφόταν η περιεκτικότητα των φυτικών ινών, ούτε ότι το προϊόν περιείχε υψηλά ποσοστά σορβιτόλης, μιας ουσίας οποία χρησιμοποιείται στα καθαρτικά.

Οι τρεις influencers που διαφήμιζαν το προϊόν τιμωρήθηκαν με πρόστιμο τον Μάρτιο και ζήτησαν συγγνώμη από το κοινό.

Τον επόμενο μήνα, οι αρχές του Βιετνάμ συνέλαβαν δύο influencers καθώς και στελέχη της εταιρείας τους και του κατασκευαστή των συμπληρωμάτων. Τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παραγωγή απομιμητικών προϊόντων και εξαπάτηση πελατών.

Τη Δευτέρα, οι αρχές ανακοίνωσαν και τη σύλληψη της Nguyen.

Σύμφωνα με το BBC, περισσότερα από 100.000 κουτιά με ζελεδάκια πωλήθηκαν, πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο.

Αφού κέρδισε τα καλλιστεία ομορφιάς το 2021, η Nguyen έγινε διάσημη και περιζήτητη ενώ εμφανίστηκε και σε διάφορα ριάλιτι σόου. Έλαβε και επαίνους από τον πρωθυπουργό και το κυβερνών Κομμουνιστικό Κόμμα του Βιετνάμ.



