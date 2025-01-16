Οι Χούθι της Υεμένης εξαίρουν την παλαιστινιακή «αντίσταση»

Το υεμενίτικο ισλαμιστικό κίνημα των Χούθι εξήρε την «αντίσταση» των Παλαιστινίων εναντίον του Ισραήλ μετά την ανακοίνωση πως κλείστηκε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στην κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και τη Χαμάς, που θα τεθεί σε ισχύ την Κυριακή, σύμφωνα με το ελεγχόμενο από τους αντάρτες πρακτορείο ειδήσεων SABA.

Ο εκπρόσωπος του κινήματος Μοχάμεντ Άμπντελ Σαλάμ εξήρε τη «θρυλική και ιστορική αποφασιστικότητα» της παλαιστινιακής αντίστασης. Ακόμη, ο εκπρόσωπος του κινήματος, που θεωρείται πως υποστηρίζεται από το Ιράν, εξήρε το λιβανικό κίνημα Χεζμπολά και σιιτικά ένοπλα κινήματα στο Ιράκ που, όπως διαβεβαίωσε, υποστήριξαν τον παλαιστινιακό αγώνα.

Δεν είναι πάντως σαφές σε αυτό το στάδιο αν οι Χούθι θα βάλουν τέλος στις επιθέσεις τους εναντίον του Ισραήλ και εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, που εξαπολύουν από τον Νοέμβριο του 2023 σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, αφού τεθεί σε ισχύ η συμφωνία.

Ως τώρα, το κίνημα Ανσάρ Αλλάχ («Υποστηρικτές του Θεού»), πιο γνωστό με την ονομασία Χούθι, από το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, τόνιζε πως θα συνεχίσει τις ενέργειες αυτές ωσότου τερματιστεί η επίθεση του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα.

Σύμφωνα με τον κ. Άμπντελ Σαλάμ, ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς πλέον φθάνει στο «τέλος» του, αλλά η «κατοχή της Παλαιστίνης» από το Ισραήλ συνεχίζει να απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα.

