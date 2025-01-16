Μήνυμα με το οποίο χαιρετίζει τη συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς για εκεχειρία στη Γάζα δημοσιοποίησαν μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης οι υπηρεσίες του τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στο μήνυμα ο πρόεδρος της Τουρκίας χαιρετίζει «τον ηρωικό λαό και τα γενναία τέκνα της Γάζας που υπερασπίζονται με θάρρος τα εδάφη και τις ελευθερίες τους απέναντι στις παράνομες και απάνθρωπες επιθέσεις του Ισραήλ».

Αναφέρεται στους νεκρούς Παλαιστίνιους και δηλώνει ότι η Τουρκία θα εξακολουθήσει να «στέκει στο πλευρό» της Γάζας.

Το πλήρες μήνυμα:

«Χαιρετίζουμε την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Παλαιστινιακού Κινήματος Αντίστασης Χαμάς και του Ισραήλ με συμφωνία. Ελπίζουμε ότι η συμφωνία θα είναι προς όφελος κυρίως των Παλαιστίνιων αδελφών μας, της περιοχής μας και όλης της ανθρωπότητας και ότι θα ανοίξει την πόρτα σε διαρκή ειρήνη και σταθερότητα. Χαιρετίζουμε τον ηρωικό λαό και τα γενναία παιδιά της Γάζας που υπερασπίζονται με θάρρος τα εδάφη και τις ελευθερίες τους απέναντι στις παράνομες και απάνθρωπες επιθέσεις του Ισραήλ. Ως Τουρκία, ποτέ δεν αφήσαμε μόνους τους Παλαιστίνιους αδελφούς μας στον αγώνα τους ενάντια στην καταπίεση και τους καταπιεστές. Θεού θέλοντος, θα σταθούμε στο πλευρό του λαού της Γάζας και στο εξής και θα ενεργοποιήσουμε όλα μας τα μέσα για να βοηθήσουμε τη Γάζα να επουλώσει τις πληγές της και να σταθεί ξανά στα πόδια της. Με την ευκαιρία αυτή, μνημονεύω όλους τους μάρτυρές μας που πότισαν τα εδάφη της Γάζας με το ευλογημένο αίμα τους, και προσεύχομαι στον Θεό να είναι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός επωφελής».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

