Ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισε χθες Τετάρτη αργά το βράδυ ότι η συμφωνία στην οποία κατέληξαν το Ισραήλ και η Χαμάς για την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας πρέπει να «τηρηθεί» και ότι πρέπει να «προκύψει» από αυτήν «πολιτική λύση».

«Έπειτα από δεκαπέντε μήνες αδικαιολόγητου μαρτυρίου, τεράστια ανακούφιση για τους Γαζαίους, ελπίδα για τους ομήρους και τις οικογένειές τους. Απόψε οι σκέψεις μου βρίσκονται στον Οφέρ (σ.σ. Καλδερόν) και Οχάντ (Γιααλομί)», σημείωσε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους μέσω X, αναφερόμενος στους δυο γαλλοϊσραηλινούς ομήρους που κρατούν οι μαχητές του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

«Η συμφωνία πρέπει να τηρηθεί. Οι όμηροι να απελευθερωθούν. Οι Γαζαίοι να διασωθούν. Πρέπει να προκύψει πολιτική λύση», συμπλήρωσε.

Σε ανακοίνωσή του που δημοσιοποιήθηκε λίγο νωρίτερα το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας κάλεσε «όλες οι είσοδοι» στη Λωρίδα της Γάζας «να ανοίξουν αμέσως» και «το έργο των διεθνών οργανισμών και των ανθρωπιστικών οργανώσεων να διευκολυνθεί» από πλευράς των αρχών του Ισραήλ.

«Η ζωή πρέπει να ανακτήσει τα δικαιώματά της στη Γάζα», ανέφερε η ανακοίνωση της γαλλικής διπλωματίας, υπογραμμίζοντας ακόμη την ανάγκη να «αντιμετωπιστεί η (ανθρωπιστική) κατάσταση έκτακτης και απόλυτης ανάγκης» στη Λωρίδα της Γάζας και ακόμη να «αρχίσει αμέσως το έργο της ανοικοδόμησης».

Το Κε ντ’ Ορσέ προτρέπει ακόμη να «προετοιμαστεί η επιστροφή της Παλαιστινιακής Αρχής» στη Λωρίδα της Γάζας για να «κυβερνήσει αυτή την παλαιστινιακή περιοχή», κρίνοντας πως η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός επιτρέπει να «αρχίσει αμετάκλητη διαδικασία για την αποτελεσματική εφαρμογή της λύσης των δυο κρατών».

Το Παρίσι, σε συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία, αναμένεται να οργανώσουν τον Ιούνιο διεθνή σύνοδο με σκοπό να εφαρμοστεί η λύση των δυο κρατών, υπενθύμισε το γαλλικό ΥΠΕΞ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.