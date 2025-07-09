Λογαριασμός
Βίντεο των Χούθι από την επίθεση στο Eternity C - Δείτε τη στιγμή που βυθίζεται

Τέσσερα από τα 25 άτομα που επέβαιναν στο Eternity C σκοτώθηκαν προτού το υπόλοιπο πλήρωμα εγκαταλείψει το πλοίο, το οποίο βυθίστηκε σήμερα το πρωί

Eternity C

Βίντεο ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πιστοί στη μέχρι τώρα πρακτική τους οι Χούθι, αυτή τη φορά από την επίθεσή τους στο ελληνόκτητο Eternity C.

Υπενθυμίζεται ότι οι Χούθι ανέλαβαν σήμερα την ευθύνη για την επίθεση στο υπό λιβεριανή σημαία ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο Eternity C, τη δεύτερη επίθεση που εξαπολύουν οι Υεμενίτες αντάρτες μέσα σε 24 ώρες κατά πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα.

Τέσσερα από τα 25 άτομα που επέβαιναν στο Eternity C σκοτώθηκαν προτού το υπόλοιπο πλήρωμα εγκαταλείψει το πλοίο, το οποίο βυθίστηκε σήμερα το πρωί μετά την επίθεση που δέχτηκε τη Δευτέρα, ανέφεραν πηγές σε εταιρείες ασφαλείας που συμμετείχαν σε επιχείρηση διάσωσης.

Στο μεταξύ νωρίτερα ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρέα δήλωσε: «Το Πολεμικό Ναυτικό της Υεμένης ανταποκρίθηκε για να διασώσει ορισμένα μέλη του πληρώματος του πλοίου, να τους παράσχει ιατρική περίθαλψη και να τους μεταφέρει σε ασφαλή τοποθεσία».    

Ο εν λόγω επικεφαλής των Χούθι ανήρτησε το βίντεο στην πλατφόρμα X με την εξής λεζάντα: «Σκηνές στόχευσης και βύθισης του πλοίου (ETERNITY C) με αριθμό βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων κρουζ, ενώ αυτό παραβίαζε την απόφαση απαγόρευσης των Ενόπλων Δυνάμεων της Υεμένης και κατευθυνόταν προς το λιμάνι Ουμ αρ-Ρασάς στην κατεχόμενη Παλαιστίνη».  

