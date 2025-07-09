Βίντεο ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πιστοί στη μέχρι τώρα πρακτική τους οι Χούθι, αυτή τη φορά από την επίθεσή τους στο ελληνόκτητο Eternity C.

Υπενθυμίζεται ότι οι Χούθι ανέλαβαν σήμερα την ευθύνη για την επίθεση στο υπό λιβεριανή σημαία ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο Eternity C, τη δεύτερη επίθεση που εξαπολύουν οι Υεμενίτες αντάρτες μέσα σε 24 ώρες κατά πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα.

مشاهد استهداف وإغراق سفينة (ETERNITY C) بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة أثناء قيامها بانتهاك قرار حظر القوات المسلحة اليمنية واتجاهها إلى ميناء أم الرشراش في فلسطين المحتلة. pic.twitter.com/dbs404YF6u — أمين حيان Ameen Hayyan (@AminHian) July 9, 2025

Τέσσερα από τα 25 άτομα που επέβαιναν στο Eternity C σκοτώθηκαν προτού το υπόλοιπο πλήρωμα εγκαταλείψει το πλοίο, το οποίο βυθίστηκε σήμερα το πρωί μετά την επίθεση που δέχτηκε τη Δευτέρα, ανέφεραν πηγές σε εταιρείες ασφαλείας που συμμετείχαν σε επιχείρηση διάσωσης.

Στο μεταξύ νωρίτερα ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρέα δήλωσε: «Το Πολεμικό Ναυτικό της Υεμένης ανταποκρίθηκε για να διασώσει ορισμένα μέλη του πληρώματος του πλοίου, να τους παράσχει ιατρική περίθαλψη και να τους μεταφέρει σε ασφαλή τοποθεσία».

Ο εν λόγω επικεφαλής των Χούθι ανήρτησε το βίντεο στην πλατφόρμα X με την εξής λεζάντα: «Σκηνές στόχευσης και βύθισης του πλοίου (ETERNITY C) με αριθμό βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων κρουζ, ενώ αυτό παραβίαζε την απόφαση απαγόρευσης των Ενόπλων Δυνάμεων της Υεμένης και κατευθυνόταν προς το λιμάνι Ουμ αρ-Ρασάς στην κατεχόμενη Παλαιστίνη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.