«Λανθασμένη, λυπηρή και αδικαιολόγητη» χαρακτήρισε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών τη σύσταση των Ευρωπαίων επιτρόπων να περιοριστεί η συμμετοχή του Ισραήλ στο πρόγραμμα χρηματοδότησης δράσεων έρευνας Horizon της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα να ανασταλούν χρηματοδοτήσεις για τις ισραηλινές νεοφυείς επιχειρήσεις λόγω της καταστροφικής ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα.

«Παρότι το Ισραήλ ανακοίνωσε μια ανθρωπιστική καθημερινή παύση των μαχών στη Γάζα, και τήρησε ορισμένες από τις δεσμεύσεις του η κατάσταση παραμένει σοβαρή», εκτιμά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ανακοίνωσή της.

«Η σύσταση του Σώματος των Επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπονομεύσει τη συμμετοχή του Ισραήλ σε μια συνιστώσα του προγράμματος Horizon είναι λανθασμένη, λυπηρή και αδικαιολόγητη», ανέφερε χαρακτηριστικά το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X και πρόσθεσε:

«Σε μια εποχή που το Ισραήλ μάχεται την τζιχαντιστική τρομοκρατία της Χαμάς, οποιαδήποτε τέτοια απόφαση εξυπηρετεί μόνο την ενίσχυση της Χαμάς και ως εκ τούτου υπονομεύει τις πιθανότητες επίτευξης κατάπαυσης του πυρός και ενός πλαισίου για την απελευθέρωση των ομήρων».

Καταλήγοντας το ισραηλινό υπουργείο σημειώνει: «Το Ισραήλ θα εργαστεί για να διασφαλίσει ότι αυτή η σύσταση δεν θα υιοθετηθεί από τα κράτη μέλη, και ελπίζουμε ότι αυτό πράγματι θα συμβεί. Σε κάθε περίπτωση, το Ισραήλ δεν θα ενδώσει στις πιέσεις όσον αφορά τα εθνικά του συμφέροντα».

The recommendation by the European Union’s College of Commissioners to undermine Israel’s participation in a component of the Horizon program is mistaken, regrettable, and unjustified.



At a time when Israel is fighting Hamas’s jihadist terrorism, any such decision only serves to… pic.twitter.com/rBg81EG7Cn — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) July 28, 2025

Πηγή: skai.gr

