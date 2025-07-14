Η αναζήτηση των αγνοουμένων μετά τη βύθιση του Eternity C από τους Χούθι της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα ολοκληρώθηκε, καθώς τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι θεωρούνται νεκροί και άλλοι 11 παραμένουν αγνοούμενοι, αναφέρουν οι εμπλεκόμενες ιδιωτικές εταιρείες.

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση ακολουθεί τη δημοσίευση δορυφορικών φωτογραφιών, που δείχνουν πετρελαιοκηλίδες μεγάλης έκτασης να απλώνονται στο σημείο όπου βυθίστηκε το Eternity C.

Satellite imagery shows oil slicks spreading over the sea after the missile hit on bulk carrier Eternity C. Dark streaks on the water mark the extent of the spill, drifting with currents and winds following the incident.



🛰Satellite view by #Sentinel2 Copernicus @CopernicusEU pic.twitter.com/c5Z77JQqWe — Worldview Earth Data 🌍🌱 (@WED_explorer) July 9, 2025

Το Eternity C, όπως και νωρίτερα το Magic Seas, δέχθηκαν επίθεση περίπου μία εβδομάδα πριν από τους Χούθι, ως μέρος μίας εκστρατείας, η οποία στόχο έχει, όπως οι ίδιοι έχουν διαμηνύσει, να πλήξουν πλοία που θεωρούν ότι σχετίζονται με τη διαμάχη του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Η εν λόγω σύγκρουση έχει προκαλέσει μεγάλες αναταραχές στον τομέα της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά θάλασσα, από την οποία περνούν εμπορεύματα αξίας 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων ετησίως, σύμφωνα με τους The Times of Israel.

Οι ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας Ambrey και Diaplous Group ανέλαβαν την αναζήτηση των αγνοουμένων του Eternity C, στο οποίο επέβαινε τριμελής ομάδα ασφαλείας, αλλά δεν ζήτησε συνοδεία ούτε από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ούτε από δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Το πλοίο δέχτηκε επίθεση στις 7 Ιουλίου και αντιμετώπισε απανωτές επιθέσεις των Χούθι από όπλα και drones που πέταξαν βόμβες, προτού τελικά βυθιστεί στην Ερυθρά Θάλασσα.

Δέκα άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί μετά την επίθεση, συμπεριλαμβανομένων οκτώ Φιλιππινέζων μελών του πληρώματος, ενός Έλληνα και ενός Ινδού από την ομάδα ασφαλείας του πλοίου, ανέφερε η επιχείρηση Aspides της ΕΕ. Τουλάχιστον τέσσερις εικάζεται ότι σκοτώθηκαν στην επίθεση, ενώ άλλοι 11 αγνοούνται, ανέφερε η αποστολή της ΕΕ.

Οι Χούθι ισχυρίστηκαν ότι διέσωσαν κάποιους ναυτικούς μετά την επίθεση, αλλά δεν έχουν προσκομίσει κανένα αποδεικτικό στοιχείο γι' αυτό. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Υεμένη δήλωσε ότι πιστεύει ότι οι αντάρτες είχαν «απαγάγει» μερικούς από το πλήρωμα.





Πηγή: skai.gr

