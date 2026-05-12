Οι τελευταίοι επιβάτες αποβιβάστηκαν από το MV Hondius - Η πρώτη πτήση προσγειώθηκε στην Ολλανδία

Οι τελευταίοι επιβάτες αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο που είχε πληγεί από χανταϊό (hantavirus), καθώς οι αρχές επιβεβαίωσαν τρία νέα θετικά κρούσματα που συνδέονται με το θανατηφόρο ξέσπασμα.

Η πρώτη από τις δύο πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius προσγειώθηκε την Τρίτη τα ξημερώματα στην Ολλανδία, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP.

Συνολικά 28 άτομα απομακρύνθηκαν από το πλοίο με τις δύο πτήσεις, όπως ανακοίνωσε το ολλανδικό Υπουργείο Εξωτερικών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται επιβάτες, μέλη του πληρώματος και ιατρικό προσωπικό.

Στην πρώτη πτήση επέβαιναν 19 μέλη του πληρώματος, ένας Βρετανός γιατρός και δύο επιδημιολόγοι, ένας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και ένας από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων.

Η δεύτερη πτήση μετέφερε έξι πρώην επιβάτες του πλοίου: τέσσερις από την Αυστραλία, έναν από τη Νέα Ζηλανδία και έναν Βρετανό που διαμένει στην Αυστραλία. Οι έξι αναμένεται να παραμείνουν σε μονάδα καραντίνας κοντά στο αεροδρόμιο πριν τον επαναπατρισμό τους προς την Αυστραλία.

Το MV Hondius πλέει ήδη προς το Ρότερνταμ

Το MV Hondius αναχώρησε από την Τενερίφη με προορισμό το Ρότερνταμ τη Δευτέρα, όπου θα αγκυροβολήσει για απολύμανση. Στο πλοίο παραμένουν ακόμη 25 μέλη πληρώματος και δύο μέλη ιατρικού προσωπικού, σύμφωνα με την εταιρεία Oceanwide Expeditions.

Τρεις επιβάτες πέθαναν μετά το ταξίδι τους στο πλοίο, δύο εκ των οποίων επιβεβαιώθηκε ότι είχαν προσβληθεί από τον ιό.

Ένας Αμερικανός και ένας Γάλλος υπήκοος που είχαν επιστρέψει προηγουμένως στην πατρίδα τους βρέθηκαν θετικοί στον ιό, ανέφεραν οι αρχές. Επτά κρούσματα ιού που συνδέονται με τον MV Hondius έχουν επιβεβαιωθεί, ενώ υπάρχουν ύποπτα για άλλα δύο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας δήλωσε ότι ένας Ισπανός που βρίσκεται σε καραντίνα στη Μαδρίτη μετά την αποβίβασή του από το πλοίο βρέθηκε επίσης θετικός στον ιό τη Δευτέρα.

Τη Δευτέρα, το υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ δήλωσε ότι ένας δεύτερος Αμερικανός υπήκοος στην πτήση επαναπατρισμού της Κυριακής είχε επίσης εμφανίσει ήπια συμπτώματα, προσθέτοντας ότι και οι δύο επιβάτες είχαν ταξιδέψει πίσω σε «μονάδες βιοπεριορισμού για λόγους προφύλαξης».

Η υπουργός Υγείας της Γαλλίας, Στεφάνι Ριστ, δήλωσε ότι μια γυναίκα βρίσκεται σε απομόνωση στο Παρίσι και ότι η υγεία της επιδεινώνεται, ενώ έχουν εντοπιστεί 22 επαφές.

Δύο Βρετανοί υπήκοοι με επιβεβαιωμένα κρούσματα νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στην Ολλανδία και τη Νότια Αφρική.

