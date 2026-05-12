Ισχυρή έκρηξη που αποδίδεται σε διαρροή υγραερίου συγκλόνισε σήμερα τη συνοικία Τζαγουάρε του Σάο Πάολο, προκαλώντας σημαντικές καταστροφές σε σπίτια, σύμφωνα με την ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία της βραζιλιάνικης μεγαλούπολης.

Βίντεο που μεταδίδουν τηλεοπτικά δίκτυα της Βραζιλίας αποτυπώνουν την έκταση της καταστροφής στη συνοικία αυτή, η οποία απέχει 16 χιλιόμετρα από το κέντρο του Σάο Πάολο.

🚨 Explosão de gás provoca incêndio e deixa pessoas soterradas em SP



A explosão ocorreu em uma comunidade no Jaguaré, nesta segunda-feira (11/5). Vítimas foram lançadas pela explosão e casas foram destruídas pic.twitter.com/cClfelybSO — Metrópoles (@Metropoles) May 11, 2026

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα. Υπάρχουν αναφορές για δύο τραυματίες που διακομίστηκαν σε κοντινό νοσοκομείο, ενώ οι διασώστες αναζητούν τυχόν εγκλωβισμένους στα ερείπια κτιρίων.

Casa explode no Jaguaré, Zona Oeste de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, causa teria relação com uma tubulação de gás.



Πηγή: skai.gr

