Ισχυρή έκρηξη από διαρροή υγραερίου συγκλόνισε συνοικία του Σάο Πάολο

Βίντεο που μεταδίδουν τηλεοπτικά δίκτυα της Βραζιλίας αποτυπώνουν την έκταση της καταστροφής στη συνοικία Τζαγουάρε, η οποία απέχει 16 χλμ από το Σάο Πάολο

Ισχυρή έκρηξη από διαρροή υγραερίου σε συνοικία του Σάο Πάολο

Ισχυρή έκρηξη που αποδίδεται σε διαρροή υγραερίου συγκλόνισε σήμερα τη συνοικία Τζαγουάρε του Σάο Πάολο, προκαλώντας σημαντικές καταστροφές σε σπίτια, σύμφωνα με την ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία της βραζιλιάνικης μεγαλούπολης.

Βίντεο που μεταδίδουν τηλεοπτικά δίκτυα της Βραζιλίας αποτυπώνουν την έκταση της καταστροφής στη συνοικία αυτή, η οποία απέχει 16 χιλιόμετρα από το κέντρο του Σάο Πάολο.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα. Υπάρχουν αναφορές για δύο τραυματίες που διακομίστηκαν σε κοντινό νοσοκομείο, ενώ οι διασώστες αναζητούν τυχόν εγκλωβισμένους στα ερείπια κτιρίων.

TAGS: Έκρηξη Βραζιλία Υγραέριο
